巴拿馬籍油輪擱淺案重新布置攔油索　保賠協會至今未出面

▲台中港受東北季風影響，事故現場風強浪大，加上今日是農曆14潮水超高。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台中港務分公司今(14)晚發布訊息指出，本月7日巴拿馬籍油輪「液態寶石」輪因流錨擱淺在台中港南防沙堤案，今日重新布置攔油索，避免油汙外流，也要求海事工程公司加速抽油作業。港務公司高階坦承，至今該船所屬船東互保協會(P&I)仍未出面，船東則是表示在聯繫當中。

港方說明，今日起台中港受東北季風影響，外堤測得風速一度達8~9級風，事故現場風強浪大，海氣候條件不佳，為避免抽油時程受阻，船東所委託大漢海事工程公司今再次派員登輪尋找替代方案並已掌握油艙人孔蓋位置，後續抽油進度將可加速推展。

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台中港務分公司應變小組成員今日上午9時至現場巡視，發現船身附近水面有少許油污水，已由大漢海事公司現場派駐人員緊急處理。於當日下午3時，再次巡視時，現場水面已無發現明顯油污，大漢海事公司亦於下午4時50分再次將攔油索佈置完成。

該分公司持續要求船東所委託大漢海事公司於相關作業人員安全無虞下，儘速完備汙染防治工作，並應24小時派員於現場待命，嚴密監控周邊環境，倘有異常情形發生時將立即進行緊急處置。

保險業界指出，船隻發生事故至今已有一周，保賠協會卻仍未出面，後續船體拖救或移除，恐出現費用無人支付疑慮。

臺中港務分公司於昨(13)日在船務代理陪同下，前往船員下榻旅館關懷慰問，今日除4位重要船員須配合協助調查留置外，其餘10名船員已於中午時離境返國。