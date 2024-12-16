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比特幣屢創天價！　前閣揆：幣圈傳「美俄應已買妥相當部位」

▲前行政院長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

▲前行政院長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

文／陳冲

如果閣下是某國中央銀行總裁，看到短期內下列三則新聞，你會認為是陰謀論？還只是一場鬧劇？是按兵不動？還是直接投身做比特幣布局？

1. 總統當選人川普，倡議要建立比特幣儲備，而美國因沒收等原因由國家持有的比特幣已有約二十萬枚，參議員Lummis又提案立法，要求五年內買入一百萬枚。
2. 俄羅斯總統普丁於韓國戒嚴之際，不談東亞局勢，卻突然發表言論，支持以比特幣取代美元，作為全球儲備貨幣，穩定經濟秩序。
3. 美國大選後半月，比特幣已上漲45%，本月更突破十萬美元大關（12/10又暴跌至九萬五）。
看到十大VASP比特幣頭寸緊張，又風聞開發中國家已布局比特幣，幣圈朋友不禁推測，美俄大國搞不好已經買妥相當部位，觀此斧鑿斑斑，似乎也不是空穴來風。

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比特幣問世始於2009年，本基金自2014年起，曾不下十次專文討論，大致主張是比特幣沒有內在價值（Intrinsic value），價格波動大，不能作為支付工具，也不是貨幣，充其量只是一種商品（Commodity），但可以作為投資工具。只要有人前仆後繼，比特幣會繼續存在，數位世代不熟悉也不偏好老一輩的金融遊戲，自然偏向其具有主場優勢的規則與金融操作，各國政府宜注意年輕世代階級翻身的意識覺醒，避免新種階級鬥爭的萌生。但政府單位始終未能正視比特幣（加密幣）的social impact，連個VASP的定位都無法擺平，眼看十年來全球比特幣人口由百萬上下竄升至5.6億，一枚比特幣價格也由320美元漲到晚近的十萬元，箇中原因也與QE、全球通膨不無關係。

看倌也許好奇我們中央銀行對邇來發展有何回應？由數據可以看出，過去六年對黃金是胃口缺缺（2023/5/8本基金文「滿城盡帶黃金甲」），對比特幣大概也不屑一顧，但如對全球通膨無感，焦點仍著眼在傳統準備科目，那資產就有縮水之虞。時有所聞，一般銀行或金融機構多少已透過Convertible Bond、ETF等方式或以其他名義，間接享有比特幣順應通膨的好處，在2008海嘯後，QE明顯，如仍貫舊策，原來擁有外匯經常帳的順差，是否會因通膨而化為烏有？，

回到本文開始的題目，居然近日從意想不到的管道，點出了思考方向。首先，本月上旬惜字如金的聯準會主席鮑爾，對CNBC記者表示，比特幣對群眾言，是投機資產，罕見用來支付，也非價值儲存工具，所以比特幣並非美元的競爭對手，反倒可說是黃金的對手。次日，美國財政部在一篇研究報告指出，「比特幣有如數位黃金」，是去中心化世界的儲值工具，幾乎完全呼應鮑爾的論調，不知是默契還是巧合？但也為明年川普總統比特幣準備的政策，留一活路。持保留意見的是，曾擔任紐約準備銀行總裁現任布列登委員會主席的杜德利，也於同日投書媒體，除認同比特幣非交易媒介、價值不穩外，主張比特幣欠缺exit strategy，購幣又有機會成本，作為央行準備，對國家並無好處。

美國官方最近的言論，與本基金過去十年看法類同，有趣的是，財政部及聯準會首次公開承認比特幣類同黃金，雖然語多弦外之音，但考慮比特幣的總人口與總市值，持有者超過1/3介於24至35歲，如說這新世代的金融遊戲，雖然走來跌撞，價格起落幅度大，但陣腳已穩，應不為過。

看看近日各國尤其是美國大哥對比特幣的態度，想想十年來的QE與通膨趨勢，如果你是央行，會採取啥策略或行動，是否將發行準備多元化？ to buy or not to buy，that’s the question！

本文作者為新世代金融基金會董事長、前行政院院長陳冲，不得轉載

關鍵字： 比特幣美國俄羅斯中央銀行貨幣

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