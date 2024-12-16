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東森集團深耕ESG　東森國際連5年、東森購物連4年榮獲永續報告金獎

▲東森集團旗下東森國際及東森購物雙雙獲得TCSA台灣企業永續獎肯定，分別由東森集團副總裁廖尚文(右)及東森新零售總經理紀坤傑(左)代表領獎。（圖／東森集團提供）

▲東森集團旗下東森國際及東森購物雙雙獲得TCSA台灣企業永續獎肯定，分別由東森集團副總裁廖尚文（右）及東森新零售總經理紀坤傑（左）代表領獎。（圖／東森集團提供）

記者張佩芬／台北報導

2024第17屆台灣企業永續獎(TCSA)上周舉行頒獎典禮，東森集團旗下東森國際(2614)及東森購物雙雙榮獲「永續報告獎-貿易百貨-第1類金獎」肯定，這是東森國際連續第5年獲獎，東森購物也連續4年獲得這項殊榮，充分展現東森集團在永續治理上長期投入的決心。

東森集團自2022年訂定為「ESG元年」，即規劃短中長期永續發展計劃，匯集集團資源，積極發揮環境及社會影響力，以實際行動響應聯合國永續發展目標，制定短、中、長期永續發展計畫，整合集團資源，落實環境保護與社會影響力，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs）。

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2023年東森進一步推進新零售模式，全面整合線上與線下，以消費者為中心導入AI人工智慧及大數據技術，提升精準行銷與服務效能，讓「東森嚴選」商品直接到達消費者手中。同時，東森持續深化ESG策略，創新商業模式帶動未來營利潛力。

東森集團始終秉持「別人做生意，東森做公益」的理念，東森購物與慈濟基金會合作，長期支持弱勢群體與偏鄉發展，也長年投入偏鄉學童「愛的早餐」計畫以及「東森農場」幫助在地小農，耕耘長期影響力，同時進一步結合實體商場行銷，運用東森廣場台北車站K 區地下街等空間，舉辦如「健康長壽盃」麻將大賽等公益活動，幫助銀髮族，回饋社會各界。

在客戶服務上，東森購物始終秉持「將客戶放在上帝的位置」的精神，2024年不僅第4度榮獲工商時報「服務大評鑑金獎」，並二度蟬聯「台灣客服中心評鑑」金獎。東森客服人員透過完善的教育訓練，致力於為消費者打造溫暖的購物體驗，同時運用AI與大數據技術，精準掌握消費者購物行為，實現「有溫度的行銷」。

▲東森集團自2022年起定調為「ESG元年」，總裁王令麟2022年4月在新店文山農場帶頭植樹造林，推動環境永續愛地球。（圖／東森集團提供）

▲東森集團自2022年起定調為「ESG元年」，總裁王令麟2022年4月在新店文山農場帶頭植樹造林，推動環境永續愛地球。（圖／東森集團提供）

在環境永續方面，東森國際近年積極推動能源轉型與數位化，導入無人機巡檢、智慧電表與電力監控系統，提升能源使用效率，同時獲得ISO多項環境與能源管理系統認證，今年首度參加台灣全球商貿運籌發展協會舉辦「ESG物流永續獎」，即獲得「能源運用永續組」企業金獎。2026年即將落成啟用的東森集團全球營運總部，亦計畫爭取綠建築與智慧建築認證，彰顯永續的承諾。

東森積極參與綠色能源建設，東森購物與中華電信合作於楊梅物流倉設置太陽能板，累積發電量達125萬度，為綠電發展貢獻力量。同時東森購物積極推動包材減量措施，榮獲環境部頒發「網購包裝減量2.0標章」，提升環保便利袋再生料佔比、減少紙箱印刷面積並增加再生料比例。

2024東森購物更把環保理念進一步擴大，推出「森活會員」制度，以及可重複使用的「再生循環袋」，回收管道除了郵筒，今年更與7-11攜手擴大回收通路，讓消費者更方便將「循環袋」回收，實現減碳目標。

此外，東森集團積極透過社會參與，建立與環境相關的《愛護地球·種下希望》公益植樹目標，先後已在新北市新店區文山農場及貢寮區龍門運動公園種植310棵樹，持續推動環境永續。

在公司治理方面，東森集團重視員工福祉，多年來蟬聯1111人力銀行「幸福企業」金獎，今年旗下7企業更一口氣囊擴7金榮譽，包含東森國際、東森購物、東森房屋、東森自然美、Ettoday新聞雲、東森分眾傳媒及慈愛動物醫院，自疫情以來，東森提升基層員工薪資，並積極營造健康、舒適的工作環境，透過健康講座及舉辦集團「家庭日」等活動，讓員工感受到「家人般的關懷」。

▲2024年1111人力銀行舉辦幸福企業頒獎典禮，東森集團橫掃7項金獎。（圖／東森集團提供）

▲2024年1111人力銀行舉辦幸福企業頒獎典禮，東森集團橫掃7項金獎。（圖／東森集團提供）

東森國際也在2023年公司治理評鑑中提升至產業類前6%至20%(第二級距)，積極採用良善治理措施，導入AI技術應用於營運，發展創新商業模式，體現「打破常規，快速行動」的核心宗旨。

TCSA台灣企業永續獎是由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，鼓勵企業積極履行社會責任，推動永續發展。自2008年首次舉辦以來，17屆共累積882家企業報名參獎，該獎項已經成為台灣企業界重要的永續發展指標，顯示出其在推動企業社會責任和環境、社會及公司治理方面的影響力。

而東森國際連續五年、東森購物連續四年獲得肯定TCSA企業永續獎的肯定，東森國際更在2022年獲頒最高級別白金獎，足見東森集團在深耕ESG上做出的努力。

關鍵字： 東森集團ESG東森國際東森購物永續報告金獎

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