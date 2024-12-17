曾買進5%高息股卻慘賠　年領百萬股息達人揭存股誤區

▲Ryan爸爸存股資歷16年，強調持續獲利的公司才值得長期持有。

圖文／鏡週刊

40歲的Ryan爸爸，受到高中數學老師影響，立志從事教職，但踏入教育圈後不久，就遇到年金改革；之後他步上了存股投資道路，如今16年過去，他不但解鎖年領百萬股息目標，更經營起理財IG，白天教數學，下班後將正確投資觀念傳遞下去。

Ryan爸爸是高中數學老師，家中爺爺務農、父母親也從事教職。從小家庭教育給他根深柢固的金錢觀，就是勤儉、儲蓄；想要變成有錢人，就得好好存錢。上了大學後，受到同儕影響，他才開啟一片投資天地；期間他不斷摸索、碰撞，後來發現適合自己的致富方法是：好好存股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

存股2字看起來簡單，但要執行10年以上卻不容易，Ryan爸爸從最早存金融股開始，迄今存股資歷已16年。對他來說，存股最重要功課，除了練習與帳面虧損和平共處外，另外，絕不迷信殖利率，也是存股新手必知準則，因為只有持續獲利的公司，才值得長期持有。

「剛開始存股，很容易受到現金殖利率迷惑，導致後來賠掉的價差，用股息填補都追不回來。」像2010年，宏碁股價從最高105元一路下跌至隔年60元；2011年公司配發現金股利逾3.5元，就是一個例子。

「當時宏碁跌幅超過4成，以為已跌深、可能快接近底部，加上還有超過5%殖利率保護，進場應該相對安全。不料，60元買進後股價繼續跌，後來分別又在50元、40元左右進場攤平，最後跌到2字頭受不住了，才在低檔砍出。」後面連續4年，公司也沒有再配發現金股息。

他坦言，宏碁一役讓他慘賠6位數，好幾個月的薪水蒸發，但也從此建立了一套明確存股條件：一高二穩。也就是高市占率的產業龍頭股，及獲利與配息穩定增長的標的。像國內最大烘焙原物料進口商德麥、環保工程大廠崑鼎，就是Ryan爸爸目前存股主力。

「買股票千萬不能只看殖利率！」Ryan爸爸在股海跌跤，得到最寶貴的經驗，就是別再迷信這個數字。只有公司獲利成長，才會帶動股價及配息持續攀升，長期投資就能有正向循環。



更多鏡週刊報導

【達人理財】一高二穩存股術 40歲數學老師百萬息收達陣

【數學老師存股2】存個股息收破百萬 達人曝下一步主攻這檔ETF

【達人理財】拒當股票奴隸 大俠武林買股3心法爽賺千萬