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捷運利多勝過919打房！　汐止房仲：屋主惜售「釋出量很有限」

▲▼ 。（圖／永義房屋提供）

▲在港湖高房價外溢、科技產業興盛之下，不少科技人跑到汐止買房。（圖／永義房屋提供）

記者項瀚／台北報導

在港湖高房價外溢、科技產業興盛之下，不少科技人跑到汐止買房。在地房仲表示，雖然919打房後市場交易量縮，但由於汐東捷運剛決標，擁建設大利多，屋主們信心強，甚至把房子收回，期待捷運動工、甚至完工後的房價，目前中古屋釋出仍相當有限。

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永義房屋汐止建成公園加盟店長王朝永表示，汐止位於台北市區外環第一圈，毗鄰南港、內湖與士林，早期因基隆河氾濫，外加位處東北季風迎風帶，常給人多雨、易淹水的印象，「不過隨著員山子分洪道暨地方基礎設施改善，淹水問題已有大幅減緩，讓汐止不再逢雨必淹。」

王朝永接著表示，台北市都市重心向東區發展，且隨近年來已有大量人口遷入，數量僅次於淡水與林口，汐止已成為新北購房熱門選擇。

王朝永觀察，汐止買盤主要族群為首購族，且有不少的科技業從業人員。因為，汐止毗鄰南港、內湖，在北市高房價的外溢下效益下，汐止吸納大量南港經貿園區、南軟、內科的購屋族，汐止目前房價大約是港湖地區的5~6成，相對非常親民。

▲▼ 。（圖／永義房屋提供）

▲汐止共有4大主要的熱門購屋商圈，分別為汐科站、汐止站、樟樹灣、社后。（圖／永義房屋提供）

王朝永介紹，汐止共有4大主要的熱門購屋商圈，分別為汐科站、汐止站、樟樹灣、社后。他指出，汐止、汐科站周圍中古大樓已達5~6字頭價碼，而新建案站上7字頭，甚至逼近8字頭；樟樹灣、社后屋齡10多年大樓均價約落在5字頭，20多年以上中古社區4字頭還有機會入手。

值得關注的是，汐止有超級大利多「汐東捷運」，該案已在近期決標，準備動工興建。王朝永表示，919央行打房後，雖然市場交易量縮，但汐止委售量沒有上升，釋出仍相當有限，「因為捷運工程決標後，大大增加屋主信心，不少賣方把房子先收回去，想到捷運動工、完工的階段再賣。」

王朝永認為，汐止房價與北市價差大，且房市供不應求，環境又越來越好，還有捷運建設利多，房價自然也還有很大的成長、補漲空間。

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▲永義房屋汐止建成公園加盟店長王朝永。（圖／永義房屋提供）

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