萬海樂觀看Q4、明年H1　川普關稅政策及美東罷工仍待觀察

▲萬海總經理謝福隆。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

萬海（2615）今年Q3每股賺6.57元、前3季賺逾一股本，總經理謝福隆看好，Q4獲利也不會太差，明年上半年也會不錯，明年除了關注川普關稅政策、美東罷工、中東及紅海危機等戰爭因素外，船舶大型化造成碼頭塞港，也是推升運價上漲的變數。

謝福隆表示，Q4是農曆年前出貨旺季，預計營收獲利都不會太差，反映明年採購的訂單，明年上半年看起來也不會太差，目前美國線營收佔比約25%、亞洲線佔比約35%-40%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝福隆表示，現在船舶大型化，船隊擴充速度超過碼頭擴充速度，有船也沒有用，塞港變得很嚴重，作業時間也拉長，像是新加坡光是等靠舶就要4-5天，寧波、上海也都出現塞場，造成航班大亂、航班失序，但也反映市場活絡，明年的塞港問題也還是會很嚴重。

謝福隆指出，現在美西線運價上漲是因為美東罷工帶動，但是各種因素都在變動，無法預測太多，明年農曆年後出貨，目前看還是有很多因素混在一起，船舶調度沒辦法回到亞洲，又發生搶艙位，運價要看農曆年後航班，目前能見度很難說明，美東若是1／15罷工成真，是否造成回亞洲航班受到影響，也都會影響到供需面向。

謝福隆說，明年川普的關稅政策對於貨載的影響，美東碼頭醞釀罷工，也造成貨物改走美西，造成運價上漲；中東戰爭會不會解除、紅海危機能否結束也都會影響到整體市場供需，大環境還是充滿變數。

至於年終獎金發放多寡，謝福隆則說，還是要提到董事會通過，且每個員工也會依績效表現而有所不同。

萬海Q3單季稅前淨利為234億，歸屬母公司稅後淨利為184.31億，EPS為6.57元；累計今年前3季合併營收為1202.73億元，歸屬母公司稅後淨利為346.23億元，EPS為12.34元。萬海11月合併營收為134.24億元，月減2.57％、年增55.77％；累計前11月合併營收為1474.77億元，年增60.54％。