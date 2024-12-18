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明年工具機展　達明機器人執行長陳尚昊將帶來AI智慧製造洞見

▲達明機器人執行長陳尚昊將擔任TIMTO國內主題演講嘉賓。（圖／貿協提供）

▲達明機器人執行長陳尚昊將擔任TIMTO國內主題演講嘉賓。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

第30屆台北國際工具機展(TIMTOS)將於明年3月3日至8日在南港展覽1、2館及台北世貿1館盛大舉行。主辦單位之一外貿協會今(18)日揭曉主題演講(Keynote)系列國內講者為達明機器人執行長陳尚昊，盼為全球製造業界帶來AI智慧製造更多洞見與啟發。

作為全球智慧製造暨工具機展指標，TIMTOS 2025特別推出主題演講(Keynote)系列，邀請國內外產業領袖，為全球製造業未來點燃智慧之光。繼日前宣布全球傳動元件領導者THK為國際講者後，達明機器人也榮登講師名單。

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成立於2015年的達明機器人是我國協作型機器人(cobot)技術的先驅，將AI技術融入自動化解決方案，成功在全球市場打響名號。達明提供多樣化的協作型機器人解決方案及智慧工廠系統整合解決方案，應用領域更涵蓋電子組裝、物流搬運及智慧工廠建置等，有效縮短導入自動化解決方案的時間、節省成本及人力，更能大幅降低整體自動化建置費用，提升生產效率。

達明是台灣少數同時在機器人軟硬體層面皆有深厚研發經驗及實際應用案例的企業，基於現有強大的AI視覺技術，達明機器人也進一步強化AI功能，包括圖像語言模型、程式生成及大數據分析等，成為推動智慧製造的關鍵角色。
TIMTOS始終引領全球製造業趨勢，致力於打造技術交流的平台。

此次主題演講將帶領與會者洞悉產業未來，共同邁向智慧製造新時代。主題演講訂於明年3月4日，展期第2天上午10時假台北國際會議中心101會議室舉行，詳細資訊將後續公布於官方粉專及網站()。

TIMTOS現已開放預先登記參觀。本屆展覽主軸為Integrate to Innovate，強調我國整合帶動創新之優勢，主打工具機及資通訊跨業合作，並導入先進AI應用及強大晶片運算等技術，加上雲端監控、5G物聯網，打造完整金屬加工智慧製造採購平台。貿協歡迎來自各行各業的專業人士於明年3月蒞臨TIMTOS，搶先掌握全球製造業的未來趨勢。

關鍵字： 工具機展達明機器人陳尚昊AI智慧製造

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