紅海危機周年胡塞要辦航行安全研討會　萬海船隻持續通行紅海

▲萬海以掛新加坡旗的2千多箱貨櫃船航行紅海。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

紅海危機已經滿一周年，國際媒體昨(18)日報導，胡塞武裝正計劃舉辦「紅海航行安全」研討會，並希望徵集一些議題，以豐富討論。由於胡塞主要針對與以色列有關的船隻進行攻擊，實際上目前仍有近兩成多船隻持續航行紅海，包括中國大陸、東南亞等國船隻，我國萬海航運總經理謝福隆昨日也透露，該公司掛新加坡旗的船隻，近一年來持續航行紅海。

實際上包括馬士基航運，一直有商船航行紅海，今年10月18日馬士基一艘可運載4千多箱(20呎櫃)貨櫃船隻，在紅海遭到胡塞攻擊，胡塞正式發布訊息，並表示無人機與導彈瞄準的是與以色列有關聯、航行以色列或是與以色列打交道的船隻，攻擊行動將直到以色列對加薩與黎巴嫩的侵略停止為止。

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謝福隆表示，公司航行紅海的船隻是不定期航行紅海，根據收貨狀況，約兩周提供一航次，彎靠吉達、阿卡巴等港，近一年來都有持續航行，船隻與船員都有加保，由於公司沒有航行以色列紀錄，使用的是新加坡籍船，一直都保持安全航行紀錄。

胡塞武裝被認為可能是世界上最不合適的“航運安全”研討會召集人，根據貿易風(TradeWinds)報導，人道主義行動協調中心(HOCC)發送郵件稱，該組織正計劃舉辦一場關於「紅海航行安全」的研討會或網路研討會，並希望為其議程和見解提供議題，以“豐富討論”但並未列明主辦地點和日期。

在過去的一年中，胡塞武裝已對超過100艘船舶發動襲擊，共造成4人死亡，2人嚴重受傷。HOCC曾向航運公司發送威脅襲擊的電子郵件。

今年10月，聯合國公佈了HOCC今年早些時候發送的電子郵件，胡塞武裝警告船東，船舶必須向胡塞武裝報告，否則將被“禁止”穿越紅海。如果運載與以色列有關的貨物，船舶“將在他們認為合適的任何地區成為直接攻擊目標”。

胡塞武裝證實發給TradeWinds的電子郵件是“真的”，語氣明顯不同，期待就“紅海和亞丁灣的航行安全現狀以及葉門在國際航行安全中的作用”提出建議。

紅海危機始於2023年11月19日，汽車船「Galaxy Leader」輪被胡塞武裝劫持，在攻擊事件增多後，去年12月我國陽明、長榮、萬海宣布船隻暫停航行紅海，不過沒有經營歐洲或地中海航線的萬海，沒多久紅海線就恢復航行了。