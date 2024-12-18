金興精密跨足電動車用散熱　預計明年1月中旬上市

▲金興精密董事長施春景（中）、副總經理施孟謹（右）、副總經理施孟欣（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠金興精密（7732）將於19日舉行上市前業績發表會，並預計明年1月中旬上市。金興精密以車用散熱系統為核心業務，涵蓋研發、生產及銷售，深耕北美、歐洲等國際市場，具備台灣加泰國生產優勢；尤其位於泰國的生產基地更可避開地緣政治的風險。

金興精密2023年76%以上營收來自全球消費主力北美市場，產品線涵蓋超過6,000種品項，其中散熱馬達風扇產品多達3,100種，並每年新增約150至200項新產品，對應市場不斷變化的需求。產品多樣性讓該公司不僅能滿足市場上所有主流車款，更涵蓋油電混合車和電動車等最新車型。

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同時，金興精密具備高度整合的一站式服務模式，從產品繪圖、模具設計到製造和包裝，均於內部完成，自製率高達90%以上。如此高的自主生產比例，不僅有效降低生產成本，還可保障品質穩定性與生產彈性，能迅速回應市場需求，特別是在急單生產排程上更可展現其製造靈活性。

隨著汽車電動化進程的推進，散熱系統的技術門檻大幅提升。金興精密深耕無刷電控、Lin Bus（Local Interconnect Network）通訊協定之馬達應用，實現整合電機、電控與電子技術的創新突破，產品不僅在效能、效率、低噪音及低震動方面表現出色，符合國際車廠高標準；公司更配置嚴苛環境模擬測試設備，確保其產品耐久性，進一步提升市場競爭力。

董事長施春景表示，公司長期專注於全球車用售後維修（AM）市場，憑藉對市場需求的敏銳度及技術實力，成功打入北美市場，市場占有率居於領先地位。完整的產品線涵蓋30年經典車種，可滿足客戶需求，亦能快速應對新車型推出的需求，滿足客戶對一站式採購的高度期待。

董事長施春景指出，憑藉高度自製率與彈性生產能力，公司整合塑膠射出、金屬沖壓、CNC加工、轉子繞線及包材生產等多項製程，具備少量多樣的生產特性，能迅速且靈活的回應客戶需求。同時，公司產品通過IATF 16949、ISO-9001等多項國際認證，確保其符合全球車廠的高標準要求。隨著全球車用市場向電動化、智能化轉型，散熱需求日益加大，公司未來營運展望值得期待。