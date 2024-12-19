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2025經濟關鍵字「不確定」！美恐陷停滯性通膨　台灣最大風險是它

▲德國經濟學家指出全球經濟復甦可能遇到的4個危機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國新總統底定，迎向2025年，全球格局與台灣市場展望如何？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／今周刊編輯團隊

「當了30幾年的分析師，我每一年都會做預測，但是明年……，不得不說，是我生涯中非常、非常罕見的情況。」曾精準預言亞洲金融風暴，前瑞銀財富管理執行副主席陶冬這麼說。

在強人川普的強勢回歸之下，展望2025年的全球經濟，關鍵字是難以掌握的「不確定性」，幾乎成為主流預測機構與多數專家學者的共同定調。

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美銀則一次給出了關於2025年美國經濟的3套劇本，其中，2套劇本的走向，同樣是以「悲劇」告終。

第1套，是川普推動激進的關稅與移民政策，美銀認為，此將衝擊投資人和消費者信心，美國經濟恐因此步入衰退。

第2套，則是比悲傷更悲傷的長期慘劇：全球地緣政治局勢因為川普的貿易和外交政策而極端升級。

這時，美元將全面走軟，美國經濟很有可能陷入類似「停滯性通膨」困境；且在利率仍處高位，又急需為財政赤字融資的情況下，聯準會恐被迫仿效日本，實施「殖利率曲線控制」政策。

美銀寫出的第3套劇本，總算，有了一個偏向樂觀的結局：川普在上任初期，會將施政重點放在鬆綁監管以及減稅等有利經濟成長的部分；至於關稅，則可能相對被淡化。

在這種情況下，美銀預期，美國通膨預期可能溫和上升，聯準會的降息路徑不排除提前畫下句點，利率「按兵不動」甚或「反向升息」；至於美國GDP成長率，則有望超過3%。

從美銀的3套劇本來看，即使「不確定」仍是基本格局，但至少清楚說明，2025年美國經濟最期待的，是一個先搞定監管鬆綁與減稅、暫時不會積極開打關稅戰的川普，或者說，是一個「MAGA（讓美國再度偉大）只做半套的川普」。

好消息是，在美銀的推論中，最有可能真實上演的劇情，是一樁喜劇。

至於在台灣的部分，根據台經院預測，台灣2025年經濟成長率將達3.15%，比今年略低0.88個百分點，但整體表現將更均衡。

台經院解釋，原因在於，明年不再只是靠科技業及出口，部分傳產也已開始復甦，呈現「出口、投資與消費同步成長」的情勢，整體表現將是「內穩外溫」。

攤開主要外資報告，談及台灣明年，多數基調也都是「審慎中不乏樂觀」。至於原因，則是簡單兩個英文字母：AI

例如，瑞銀指出，鑑於台灣在先進半導體製造和人工智慧技術方面的領先地位，與其他經濟體相比，其受川普貿易戰的影響可能較小。

然而，台灣當然不會完全置身於「川普風險」之外。牛津經濟研究院東北亞首席經濟學家王蕊在接受本刊訪問時指出，台灣固然受惠全球AI浪潮，「經濟基本面相當穩固，」不過，台灣對美國龐大的貿易順差，終究像是川普眼裡的一根尖刺，「關稅衝擊，這是台灣最大的風險。」

富邦金控首席經濟學家羅瑋則這樣點出他所擔心的事：川普意外出招，「也就是，川普想要推翻WTO的架構協定。」台經院研究六所所長吳孟道也提醒，過往，川普早有違反WTO的前例，「就算（他）不遵守ITA，你也不應感到意外。」

「關鍵，還是要看後續（台美雙邊）怎麼交涉。」吳孟道說。

需要交涉，就存在不確定性，一切，又回到各界對於2025年的無解之題。但無論如何，當狂人再臨，國際經貿格局的再度裂解與分化，基本上已是全球經濟的主旋律。

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