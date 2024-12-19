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築間搶攻年底聚餐旺季　「燒肉Smile」進駐新光三越桃園站前店

▲築間旗下「燒肉smile」。（圖／築間提供）

▲築間旗下「燒肉smile」。（圖／築間提供）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）餐飲集團看好桃園人口成長、消費潛力，旗下個人燒肉品牌「燒肉 Smile」全台第27家分店搶在年底聚餐旺季前、將於22日在新光三越桃園站前店開幕營運；截至今年12月，築間集團在台灣共有190家分店、海外共5間分店。

築間表示，看好新光三越所帶來了的龐大人潮及商機，更看好年底聖誕節、跨年檔期聚餐商機，蓄勢待發迎接歲末聚餐商機， 「燒肉 Smile」新光桃園站前店內裝潢以日式建築為主調，規劃 64 席次設有2人、4人及6人座，提供超過30款燒肉組合。

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築間指出，看準台灣燒肉市場的發展潛力，積極拓展旗下燒肉事業，根據市場統計，台灣燒肉市場年產值已達200億元，未來更有望突破500億元；目前築間已橫跨日式燒肉及韓式燒肉市場，合計推出 7大品牌、40家分店，燒肉業務營收佔集團整體營收25%，顯示其在市場上的強勁表現。

展望Q4，築間將持續專注於目前10個品牌聚落的規模拓展，隨著12月迎來火鍋旺季，及年末聖誕節、元旦跨年與農曆春節前的聚餐商機，集團旗下全品牌門市業績有望迎來跳躍性地成長；在集團近200間門市的業績貢獻下，12月及全年營收有望挑戰歷史新高紀錄。

築間今年前3季合併營收為43.58億元，稅後淨利為1.5億元，EPS為3.27元；11月合併營收為4.42億元，年增2.96％；累計前11月合併營收為52.72億元，年增0.46％。

關鍵字： 燒肉築間餐飲商機潛力

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