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統一成PChome最大股東　詹宏志：合作火花要等碰到才知

▲▼PChome Online網路家庭董事長詹宏志。（圖／記者湯興漢攝）

▲PChome Online網路家庭董事長詹宏志資料照。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

電商集團PChome網路家庭今天股東臨時會通過統一入股案，網家董事長詹宏志表示，從私募案公布後網家股價反應來看，資本市場抱持樂觀態度，網家與統一目前業務各自獨立，未來雙方如何合作，「火花要等到碰到了才知道」。

網家今年10月公告，董事會通過私募普通股案，將引進統一參與認購，持股約占網家增資後股份30%，統一將成網家最大股東，並於今天召開股東臨時會，確認此合作案定價與交易完成。

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詹宏志會後接受媒體採訪指出，統一是他個人交往已久也仰慕已久的企業，在台灣長期耕耘，事業非常多元，工作上非常樸實和紮實，有這樣一個在社會上聲譽卓著的公司變成網家股東，「我對這件事情感到高興」。

他說，此次私募案定價將不低於參考價的80%，參考價計算方式是定價日的前一、三、五個交易日價格，或定價日前30個交易日價格，看何者較高；且私募股份有約束，3年後才能公開發行。

媒體提問，統一日後取得2席網家董事後，網家現有經營團隊將與統一董事將產生什麼火花。詹宏志回應，「火花要等到碰到了才知道」，網家在整個私募的約定過程中，會協助統一取得2席董事，自然會在董事會與網家共同執行公司任務。目前為止，網家與統一業務各自獨立，不管有沒有這層投資關係，網家原本就與各家公司進行合作探詢，這件事情也不會停止。

面對競爭對手大力補貼，網家如果想要「重返榮耀」，是否還有後續增資計畫。詹宏志說，目前沒有更長期的資金規劃，當初做私募規劃時，已經考慮到資金需求以及對公司股份稀釋的想法，很幸運在各家有潛力成為夥伴的談判中獲得認同。

詹宏志強調，網家私募增資金額與其他公司怎麼花錢無關，網家有自己的改造計畫。目前電商競爭態勢有好消息也有壞消息，壞消息是不久前有同業提到，電商變成紅海，參與者的背景越來越強大，價格的競爭力道越來越高，網家也備感壓力。

不過他強調，台灣整體電商還在成長，占零售比例與鄰近國家相比不算高，部分原因是台灣實體零售做得很好，他認為電商在台灣零售占比還是會增加，不但有新型態電商出現，有些比較專注在小範圍、垂直領域的電商也有斬獲，這是好消息。

詹宏志坦言，完成增資後，股東更多，鞭策的力量更大，過去他對資本市場的理解不多，年輕時沒有完全看懂，這些年感觸比較多，例如亞馬遜、Google等公司大幅增資後握有幾千億現金，卻還是每年發行公司債，這些公司對於資本形成和資金集結非常積極。網家思考的是商業模式和消費者行為，對資本市場考慮得比較少，這些都是未來需要學習之處。

談到網家以往股價偏低，詹宏志表示，公司沒有賺錢，股價自然偏低，這也是市場發出的訊號，提醒工作團隊必須更快展現出調整能力，「當你的能力或結果顯現，價格回來的力道也會非常大」。這段時間資本市場比較激情一些，一部分是因為應募人統一身分和涉及消費者數量，「這個價錢某種程度還我們公道」。

有關網家需要多少時間可以看到改變，詹宏志坦言，沒辦法回答，但他發現像雙11這樣的造節活動，雖然可以促成消費者行為的分配，卻沒有真正帶來市場上大的格局改變。

他說，網家這段時間做得比較成功之處是提升內部效率和成本控制，網家現在對市場大格局的影響力比較小，需要在衝高營收和保持毛利之間做取捨，已經有比較長期的想法，希望有機會陸續發酵。

關鍵字： 電商PChome統一股東增資

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