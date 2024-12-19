ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／預約2025年法人投資熱區

圖／先探投資週刊 提供

台股高檔震盪，台積電供應鏈、矽智財、航運股、觀光及金控股輪流挺身而出，替台股抵擋利空，使得加權指數今年漲幅近三成；金融指數漲幅也超過23％，對於明年配息有利；若逢急速拉回可擇優酌接。

文／方亞申

川普當選總統後，美股先從傳產、金融業大漲，諸如摩根士丹利、摩根大通、富國銀行、美國銀行、高盛等；而後輔選有功的馬斯克，旗下特斯拉股價選前從二三八美元上漲至三五八美元，而後拉回至三○九．二二美元，再一口氣大漲至四七九美元，若以十一月初低價起漲計算，至今的四七九美元漲幅高達九三％，漲幅高居科技七雄前茅，一時之間成為「紅頂商人」。

亞馬遜創辦人貝佐斯選前不願旗下投資的《華盛頓郵報》報導不利川普消息，選後亞馬遜股價也上漲創歷史新高。前次川普大選時被臉書封鎖帳號，川普揚言選後要把佐伯格抓進牢裡（開玩笑性質），以致選後初期臉書股價未漲。近期佐柏格與川普吃飯，冰釋前嫌，臉書也恢復漲勢。蘋果的庫克也與川普吃過飯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電ＡＤＲ股價未再創高

這些科技巨人紛紛向川普輸誠，果然股價也一一創高，蘋果總市值來到三．六兆美元以上；谷歌及亞馬遜都來到二．四兆美元上下，互爭總市值第四、第五名。臉書已站上一．五兆美元；誇張的特斯拉年初總市值還在六千億美元附近，如今已向一．五兆美元邁進，直逼臉書。這次蘋果不受選情影響維持盤堅，但是包括臉書、特斯拉、亞馬遜乃至博通總市值都出現大變動、再上層樓。尤其晶片通訊晶片大廠博通，公布財報大幅超過市場預期，並且財務預測優於預期，對明年第一季的樂觀展望，進一步推升了股價。受惠於生成式ＡＩ的強勁需求，博通全年ＡＩ相關營收大幅成長二二○％，達到一二二億美元。投行全面看好，理由是博通在客製化晶片業務方面獲得了更多大型客戶，且成功整合了去年以六一○億美元收購的VMware。連續兩天大漲三五％，推升博通股價創歷史新高，總市值達一．一七兆美元，超越台積電ＡＤＲ總市值。

今年一直很風光的輝達，卻因為GB200伺服器出貨一直不太順利，且美國政策將禁止ＡＩ晶片輸往中國，中國又對輝達展開反壟斷調查，似乎當其他科技巨頭都在大漲，輝達漲多反而獨自憔悴，總市值也掉到第三名。另一方面，近期美國政府打算授權谷歌、微軟等大型科技公司作為「守門人」來管制ＡＩ晶片出口，美中科技戰正逐漸走向零和對決。一時之間輝達似乎被邊緣化，股價與超微下跌。也連累到台積電ＡＤＲ始終無法再創新高。

最近Google宣布，最新晶片「Willow」克服了量子運算的重大挑戰，只要五分鐘就可解決傳統電腦花費超過宇宙歷史時間才能完成的運算問題。這獲得多名科技大人物盛讚，包括特斯拉執行長馬斯克及OpenAI執行長阿特曼。谷歌的ＴＰＵ積極與博通合作，開始用動作來擺脫輝達昂貴的ＡＩ伺服器。

谷歌釋出多項模型更新，包括Veo 2、新版圖像生成工具Imagen 3，迎戰OpenAI的Sora及Meta的影音AI模型Movie Gen。目前Sora最高可生成1080p畫質的20秒影片；Veo 2則更強大，最高可生成4K畫質、最長兩分鐘的影像。Google並高喊：「Veo 2在整體偏好及準確遵循提示的能力都擊敗其他模型。」近期亞馬遜及谷歌新產品發布，股價表現很強勢，總市值與博通、麥威爾一同創歷史新高。

亞馬遜、谷歌、臉書、蘋果、微軟等相繼投入ＡＩ晶片及終端應用開發，對於ASIC需求旺盛，刺激博通及邁威爾股價創今年新高，同時這兩家公司股價累計漲幅也達一倍。川普當選後，美股表現還是以科技大型股最出色。而科技巨頭中近期動作較大的是亞馬遜，推出Trainium新晶片，估計最多能讓ＡＩ模型訓練效率提升五成。蘋果機器學習與ＡＩ部門主管站台表示：蘋果與亞馬遜之間有著強大的合作關係。ＡＷＳ雲端基礎建設不僅性能可靠，還能滿足蘋果全球客戶的需求。

世芯、創意皆有後盾

自從生成式ＡＩ市場起飛之後，輝達晶片成為ＡＩ模型訓練首選，吸引各家科技公司搶購，價格也水漲船高。眼看輝達晶片一片難求，ＡＷＳ及其他新創公司紛紛開發價格較低的ＡＩ晶片企圖搶市。如今ＡＷＳ獲得蘋果站台，間接證明Trainium新晶片不僅是執行ＡＩ模型的低價晶片選擇，同時也具備訓練ＡＩ模型的能力。ＡＷＳ趁機宣傳Trainium新晶片目前開放企業租用。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2331期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房貸戶當心！央行未祭新管制　但緊抓銀行7項放款違規

房貸戶當心！央行未祭新管制　但緊抓銀行7項放款違規

中央銀行今（19）日舉行今年第4季理監事聯席會議後雖未進一步實施第八波信用管制，但央行點出當前銀行不動產貸款集中度仍高，且發現銀行在核貸上7項缺失，包括貸款成數超過法定上限、利用其他名目貸款如周轉金達到增貸目的、第2戶購屋貸款無實質需求、先收件卡位等。

2024-12-19 18:17
快訊／利率連3凍！　央行未再推第8波房市管制

快訊／利率連3凍！　央行未再推第8波房市管制

中央銀行今（19）日舉行2024年第4季理監事會，會後宣布利率按兵不動，即政策利率連3凍，暫不推動第8波房市管制。

2024-12-19 16:17
對「金龍海嘯」五味雜陳！　央行總裁向房仲和建築業說「Sorry」

對「金龍海嘯」五味雜陳！　央行總裁向房仲和建築業說「Sorry」

受到央行第7波打房影響，不動產業界將相關政策封為「金龍海嘯」，央行總裁楊金龍今（19）日表示，對於外界有此評價感到五味雜陳，他同時向房仲、建築業致歉說「Sorry」。

2024-12-19 17:40
央行首曝9銀行不動產減降報告遭退件　1銀行補考也沒過關

央行首曝9銀行不動產減降報告遭退件　1銀行補考也沒過關

由於不動產貸款集中度已逼近歷史高點，中央銀行要求銀行提出改善報告，央行總裁楊金龍今（19）日在第4季理監事會議後記者會表示，34家銀行不動產授信減壓降溫的報告中，有9家銀行遭到退件，請他們重新擬定，9家重送以後，有1家遭到第2次退件。

2024-12-19 17:04
日央總裁喊「不急著升息」　換日圓刷「0.2122」1個月最甜價

日央總裁喊「不急著升息」　換日圓刷「0.2122」1個月最甜價

日本央行總裁植田和男今（19）日下午發表貨幣政策會議後首次談話，公開宣誓「通膨緩慢」、「不急著升息」，日圓兌美元匯價貶破156大關，刷11月15日來最低；台銀日圓現鈔賣出價也重現「0.2123」甜甜價，為11月20日以來、近1個月最低。

2024-12-19 15:20
128萬股民哭哭！中鋼股價跌破20元　今年慘跌26%

128萬股民哭哭！中鋼股價跌破20元　今年慘跌26%

中國大陸房市不景氣，導致鋼鐵內需少了最重要的支柱，對外尋求出口以去化多餘產能，根據統計今年前11月中國大陸出口鋼材高達1億元，超越去年全年9026萬噸，波及亞洲各國鋼價，今（19）日中鋼（2002）開低走低，終場下跌0.1元、跌幅0.5%，摜破20元，以19.95元作收，創下2020年9月以來新低。

2024-12-19 15:15
西班牙10億詐騙男竟在台開戶！　金管會證實8家銀行已放行

西班牙10億詐騙男竟在台開戶！　金管會證實8家銀行已放行

詐騙國際化，今（19）日財委會立委黃珊珊質詢西班牙籍男子奧納德在義大利詐騙3,000萬歐元（約10.5億台幣），居然來台並在銀戶開戶，銀行到底有沒有落實KYC，金管會證實，該名詐騙男在8家銀行開戶，並擔任公司戶負責人或本人開戶。

2024-12-19 13:39
快訊／日央決定不升息　日圓兌美元貶破155

快訊／日央決定不升息　日圓兌美元貶破155

日本央行今（19）日公告，貨幣決策委員會以8：1的投票比例，連續3次央行會議决定不升息，隨後日圓兌美元轉貶，匯價摜壓失守155整數防線，單日貶幅0.22%。

2024-12-19 11:05
比特幣10萬美元岌岌可危　鮑爾喊「Fed不允許擁有」嚇壞市場

比特幣10萬美元岌岌可危　鮑爾喊「Fed不允許擁有」嚇壞市場

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯準會「依法不允許擁有比特幣」，此話一出幣圈爆出巨大殺盤，比特幣也回測10萬美元大關。

2024-12-19 09:24
業界憂AI產業鏈利多出盡　陸行之：訂單都逃不出台積電手掌心

業界憂AI產業鏈利多出盡　陸行之：訂單都逃不出台積電手掌心

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，近日NVIDIA表現普普，市值排名被蘋果和微軟奪回，且半導體AI GPU產業鏈有點利多出盡的味道，但他仍和先前建議一樣，不要把台積電和NVIDIA綁在一起看，因為不管是什麼大廠的訂單，都逃不出台積電的手掌心，至於股價遲遲沒能突破，應該是因為大家擔心川普還會有什麼新的作為。

2024-12-19 10:34

讀者迴響

熱門新聞

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

雲端發票4人重複中獎　國稅局告承辦商

雲端發票抽獎「國稅局要告廠商」　Cheap傻眼

快訊／利率連3凍！　央行未再推第8波房市管制

鼎泰豐開缺「洗碗人員45K」　一票讚：打趴科技業

西班牙10億詐騙男竟在台開戶！　金管會證實8家銀行已放行

股息破百萬！　40歲數學老師「3投資心法」

台北市人均存款「高達925萬元」　新竹排第二

好羨慕！　富邦金尾牙摸彩「2000萬獎金」

快訊／日央決定不升息　日圓兌美元貶破155

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366