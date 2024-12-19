先探／預約2025年法人投資熱區

台股高檔震盪，台積電供應鏈、矽智財、航運股、觀光及金控股輪流挺身而出，替台股抵擋利空，使得加權指數今年漲幅近三成；金融指數漲幅也超過23％，對於明年配息有利；若逢急速拉回可擇優酌接。

文／方亞申

川普當選總統後，美股先從傳產、金融業大漲，諸如摩根士丹利、摩根大通、富國銀行、美國銀行、高盛等；而後輔選有功的馬斯克，旗下特斯拉股價選前從二三八美元上漲至三五八美元，而後拉回至三○九．二二美元，再一口氣大漲至四七九美元，若以十一月初低價起漲計算，至今的四七九美元漲幅高達九三％，漲幅高居科技七雄前茅，一時之間成為「紅頂商人」。

亞馬遜創辦人貝佐斯選前不願旗下投資的《華盛頓郵報》報導不利川普消息，選後亞馬遜股價也上漲創歷史新高。前次川普大選時被臉書封鎖帳號，川普揚言選後要把佐伯格抓進牢裡（開玩笑性質），以致選後初期臉書股價未漲。近期佐柏格與川普吃飯，冰釋前嫌，臉書也恢復漲勢。蘋果的庫克也與川普吃過飯。

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台積電ＡＤＲ股價未再創高

這些科技巨人紛紛向川普輸誠，果然股價也一一創高，蘋果總市值來到三．六兆美元以上；谷歌及亞馬遜都來到二．四兆美元上下，互爭總市值第四、第五名。臉書已站上一．五兆美元；誇張的特斯拉年初總市值還在六千億美元附近，如今已向一．五兆美元邁進，直逼臉書。這次蘋果不受選情影響維持盤堅，但是包括臉書、特斯拉、亞馬遜乃至博通總市值都出現大變動、再上層樓。尤其晶片通訊晶片大廠博通，公布財報大幅超過市場預期，並且財務預測優於預期，對明年第一季的樂觀展望，進一步推升了股價。受惠於生成式ＡＩ的強勁需求，博通全年ＡＩ相關營收大幅成長二二○％，達到一二二億美元。投行全面看好，理由是博通在客製化晶片業務方面獲得了更多大型客戶，且成功整合了去年以六一○億美元收購的VMware。連續兩天大漲三五％，推升博通股價創歷史新高，總市值達一．一七兆美元，超越台積電ＡＤＲ總市值。

今年一直很風光的輝達，卻因為GB200伺服器出貨一直不太順利，且美國政策將禁止ＡＩ晶片輸往中國，中國又對輝達展開反壟斷調查，似乎當其他科技巨頭都在大漲，輝達漲多反而獨自憔悴，總市值也掉到第三名。另一方面，近期美國政府打算授權谷歌、微軟等大型科技公司作為「守門人」來管制ＡＩ晶片出口，美中科技戰正逐漸走向零和對決。一時之間輝達似乎被邊緣化，股價與超微下跌。也連累到台積電ＡＤＲ始終無法再創新高。

最近Google宣布，最新晶片「Willow」克服了量子運算的重大挑戰，只要五分鐘就可解決傳統電腦花費超過宇宙歷史時間才能完成的運算問題。這獲得多名科技大人物盛讚，包括特斯拉執行長馬斯克及OpenAI執行長阿特曼。谷歌的ＴＰＵ積極與博通合作，開始用動作來擺脫輝達昂貴的ＡＩ伺服器。

谷歌釋出多項模型更新，包括Veo 2、新版圖像生成工具Imagen 3，迎戰OpenAI的Sora及Meta的影音AI模型Movie Gen。目前Sora最高可生成1080p畫質的20秒影片；Veo 2則更強大，最高可生成4K畫質、最長兩分鐘的影像。Google並高喊：「Veo 2在整體偏好及準確遵循提示的能力都擊敗其他模型。」近期亞馬遜及谷歌新產品發布，股價表現很強勢，總市值與博通、麥威爾一同創歷史新高。

亞馬遜、谷歌、臉書、蘋果、微軟等相繼投入ＡＩ晶片及終端應用開發，對於ASIC需求旺盛，刺激博通及邁威爾股價創今年新高，同時這兩家公司股價累計漲幅也達一倍。川普當選後，美股表現還是以科技大型股最出色。而科技巨頭中近期動作較大的是亞馬遜，推出Trainium新晶片，估計最多能讓ＡＩ模型訓練效率提升五成。蘋果機器學習與ＡＩ部門主管站台表示：蘋果與亞馬遜之間有著強大的合作關係。ＡＷＳ雲端基礎建設不僅性能可靠，還能滿足蘋果全球客戶的需求。

世芯、創意皆有後盾

自從生成式ＡＩ市場起飛之後，輝達晶片成為ＡＩ模型訓練首選，吸引各家科技公司搶購，價格也水漲船高。眼看輝達晶片一片難求，ＡＷＳ及其他新創公司紛紛開發價格較低的ＡＩ晶片企圖搶市。如今ＡＷＳ獲得蘋果站台，間接證明Trainium新晶片不僅是執行ＡＩ模型的低價晶片選擇，同時也具備訓練ＡＩ模型的能力。ＡＷＳ趁機宣傳Trainium新晶片目前開放企業租用。（全文未完）

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