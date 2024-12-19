嘉泥轉型有成　沖繩飯店住房率創高貢獻營收

▲嘉泥舉行法說會。（圖／嘉泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

嘉新水泥（1103）今舉行法說會，發言人金哲毅表示，今年全球經濟尚且穩定，國際情勢雖有諸多不確定性，嘉泥的多角化經營策略逐漸舒枝展葉，前3季毛利率達16%，年增4%，主要營收貢獻來自旅宿事業體增長14%，營收佔比近27%，顯見成功佈局海外旅宿市場；裝卸倉儲事業提升營收9%，房產事業則因整體出租率上升，也增加營收6%，各事業體均保持穩健發展及競爭力。

金哲毅指出，新事業體旅宿服務受惠於沖繩觀光熱潮，那霸機場Q3國際航班數量正式超越疫情前的154航班，觀光旅遊人數屢創疫後新高，本季飯店住房率突破87%，8月房價亦創下新高點，超越25,000日圓，未來Hotel Collective團隊會續以優異的服務，搭配精準的房價、餐飲策略等調整以追求更高的成長。

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金哲毅提到，在永續發展方面，嘉泥以正面積極的態度面對氣候變遷與減碳議題，環境層面上，嘉泥透過減碳措施，在2023年較去年同期營收大幅成長三成的情況下仍能控制碳排量，以碳排強度來看甚至減少19.1%；此外，嘉泥也預計在2026年完成建置太陽能光電系統，與政府共同向淨零目標前邁進。