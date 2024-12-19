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擱淺油輪重油僅原估1/3　交通部長明日視察估計會有重大指示

▲大漢海事工程公司將重油艙重油抽取至IBC桶內。（圖／台中港務分公司）

▲大漢海事工程公司將重油艙重油抽取至IBC桶內。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

擱淺在台中港南防沙堤的巴拿馬籍油輪「液態寶石」輪，船東所委託大漢海事工程公司今(19)日已成功抽取重油艙重油16噸，由於船員報的約60噸重油，實際僅有20噸，將讓作業時間縮短。明日上午交通部長陳世凱將到現場視察，預料會對該部年年都要面對，又有巨額救難款追討不到的海難事件，會指示航港局與港務公司進一步加嚴船舶進港審查等。

英國保賠機構台灣公司高階指出，對於航政司與航港局來說，船舶進港審查要加嚴到什麼程度頗難拿捏，從嚴會影響港口生意，稍放寬又增加海難事件發生頻率，不過以台灣的海象，從嚴還是有必要的。

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船長公會前理事長黃玉輝則指出，有些船東經營的不是海運，而是經營風險，船隻保養維護不周，發生事故丟給保險公司，說不定還賺到保險金，如果投保的公司沒有能力理賠，就是留下爛攤子，而船員也則是冒著生命危險工作，像澳洲歷來從嚴管制，次級船都是避開澳洲，不敢去航行的。而海難事件多數是船舶機械故障，無法抵禦強風所致。

台中港務分公司指出，今日傍晚目測僅剩部分殘餘重油、油水及油花，為防止任何漏油可能性，已要求大漢海事工程公司持續於低潮位派員再將船艙殘餘油料移除。不過殘油因為都會混入海水，剩下的約4噸油，抽取也要相當時間。

台中港務分公司應變小組成員今日上午至現場巡視仍發現船身附近水面有少許因受潮汐引出的油花，已通知大漢海事公司現場派駐人員緊急處理。

關鍵字： 擱淺油輪重油交通部長視察重大指示

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