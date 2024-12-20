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好薪酸！35.2%上班族錢不夠用　近9成想賺過年財

根據人力銀行調查發現，35%上班族錢不夠用，近9成搶賺過年財，有兼職的，每月能替自己額外加薪12,500元。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲根據人力銀行調查發現，35%上班族錢不夠用，近9成搶賺過年財，有兼職的，每月能替自己額外加薪12,500元。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT 

物價高漲、薪水凍漲，不少人追求財源廣進，1111人力銀行「上班族搶賺節慶財兼差意向調查」發現，有35.2%上班族無錢可存，高達89.2%的上班族想搶賺外快。愈來愈多的上班族尋求兼差打工，預計每周平均兼差16.7小時，每月能替自己額外進帳12,500元貼補生活開銷。

明年元月起，基本工資時薪將由183元調升到190元，連續9年調漲，不過多數上班族並不買單，根據 1111 人力銀行調查顯示，有高達71%上班族對此態度消極，其中包括52.2%認為「就算調漲時薪但物價仍偏高」以及18.8%坦言「調漲幅度小對改善生活現況沒幫助」; 另有29%則表示肯定，其中包括20.1%「盼能逐年調漲追上物價」、8.9%「調漲基本工資有助於抵抗通膨」。

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「錢不夠用」已經成為多數人的生活寫照，更驅動上班族兼差打工意願，調查也指出，今年12月到明年農曆春節期間，不到2個月的時間，有高達89.2%的上班族有意搶賺外快，創下自2019年以來新高，其中包括66.6%的有意兼差打工以及22.6%已經在兼差打工。

想要兼差打工的理由以增加收入73.2%排名第一，正職薪水不夠用也有52.1%，以及工作機會選擇多21.8%、剛好有時間21.8%和時薪高21.1%。想要從事的工作內容有理貨人員30.9%、餐飲內外場人員30.2%、行政/助理26%、門市銷售21.8%以及年貨大街銷售21.1%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，因應年底的節慶聚餐、公司尾牙需求大增，更催化餐飲業搶人大戰，迎接龐大商機，不少業者願意釋出優於基本工資的薪資待遇，招募短期人力。而門市銷售以及理貨人員也因聖誕節及跨年購物潮，使人力需求升溫，值得一提的是，隨著年輕世代不願投注過多心力在工作上，也讓辦公室的行政、助理人員成為打工熱門選項。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，根據主計總處公布的全體受僱員工全年平均總薪資70.1萬元，但中位數卻僅有52.5萬元，年增1.22%，年增幅為近3年最低，顯見受到極端高薪族群薪資成長影響，即使推升了平均總薪資，中產階層與極端高薪者的薪資差距持續擴大，由於多數人薪資無法明顯提升，使得愈來愈多的上班族必須尋求兼差打工機會，預計每周平均兼差 16.7 小時，每月能替自己額外進帳12,500元來貼補開銷。

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關鍵字： 周刊王薪資薪情

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