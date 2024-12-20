SCFI連4紅　元旦後歐美運價持續看漲

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續4周走揚，但本周僅小福上漲5.77點或0.24％至2390.17，其中，美西美東線續揚，業者指出，目前船公司都開始出貨，艙位吃緊，預計元旦後，歐美運價都可能再進一步升高。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌17美元或0.57％至2946美元；地中海線每TEU小跌13美元或0.35％至3733美元；美西線每FEU（40呎櫃）上漲175美元或4.35％至4198美元；美東線每FEU上漲148美元或2.7％至5642美元。

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業者表示，美西線本周報價約4450美元，與12月上旬相比約成長2000美元；美東線本周報價約5900美元，與12月上旬相比約上漲1200美元，目前船公司農曆年前開始出貨，艙位吃緊。

業者指出，歐洲線本周報價約4900美元至5200美元，進入農曆年節前，客戶持續出貨中；目前已船公司規劃來看，明年元旦之後，歐美運價都可能會更進一步推高。

貨櫃三雄20日股價走揚，長榮（2603）收230.5元，上漲1元或0.43％，成交量近2.9萬張；陽明（2609）收79.7元，上漲1.5元或1.91％，成交量近13萬張；萬海（2615）收82.3元，上漲1.5元或1.85％，成交量近1.1萬張。