台北101煙火光雕秀金主曝光！　賈永婕：感謝國泰世華

▲台北101董事長賈永婕。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台北101董事長賈永婕今（23）日指出，今年煙火最大亮點，除了時長比過往增加1分鐘外，發數也更多，更感謝在國泰世華贊助下增加了以前沒有的、有所有台灣英雄畫面的光雕秀，齊心幫台灣加油，不過具體呈現她強調「還是先賣個關子」。

立院財委會今日針對台北101在2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃專案報告，賈永婕也在出席名單上，這是她上任後第二次至立院備詢。

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賈永婕在立法院財委會前接受聯訪表示，今年跨年煙火發數「一定會讓大家看得非常過癮」，最大亮點在於「加碼1分鐘」光雕秀，感謝國泰世華獨家贊助，且光雕秀會有所有台灣英雄的畫面，不過具體呈現形式「還是先賣個關子」。

賈永婕22日在個人臉書粉絲專頁上先行公布今年跨年煙火動畫，而台北101官方頁面卻直到1小時候才公布，與往年做法不同，她表示，往年確實都有大型的官方記者會，但開記者會需要可觀的金額，歲末年終各部門也都很忙，因此可以把這筆經費省下來，用特別的方法呈現，因此先前就與民進黨立委王世堅拍了宣傳影片。

賈永婕表示，要讓流量增加，就是讓自己粉專的流量分享到台北101，101變成他的協作單位，101可以累積流量，否則101的流量發佈訊息的流量是有限的，她強調，「這種作法是很有創意的。」

而日前被王世堅「敲碗推薦」擔任財政部長，賈永婕連連強調，「不可能，這輩子都不可能有這件事。」

