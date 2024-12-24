台企銀主辦台灣銅業51.8億聯貸案　完成授信案簽約

▲台企銀統籌主辦台灣銅業51.8元聯貸案。（圖／台企銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台企銀（2834）統籌主辦台灣銅業51.8億元5年期聯合授信案，於昨（23）日舉行簽約儀式，台企銀副總曾國樑代表聯貸銀行團與台灣銅業董事長魏千芸簽訂聯合授信合約。

聯貸案由台企銀統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫銀行、一銀、土銀、華銀、全國農業金庫、安泰銀（2849）、台銀、高雄銀（2836）、彰銀（2801）等金融機構踴躍參貸，認貸金額達54.5億元，超額認貸136.25％，最終簽約金額為51.8億元，顯見銀行團對該公司經營現況及管理團隊的肯定，對其未來營運規劃亦深具信心。

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台灣銅業為專業高純度無氧銅線製造商，具廢棄物清除及處理、固定汙染源操作許可及再利用管制許可等合格證照，產程通過ISO9001、ISO14001、IATF16949及UL2809等國際認證，在業界建立穩定信譽及口碑，主要交易對象為國內外大型企業及上市櫃公司，營運及信譽皆為業界之翹楚。

台灣銅業科技生產8mm與2.6mm無氧銅條，因品質佳深受業界好評且供不應求，近期接獲國內大型集團企業訂單，為順利滿足持續成長的訂單需求，計畫提高資金水位以利擴大生產規模與增設設備，強化未來生產量及接單動能。

台企銀致力於永續發展，身為國內唯一中小企業專業銀行，發揮自身永續金融影響力，協助中小企業設備升級及營運轉型，並積極引導資金投入綠色相關產業，以行動實踐永續經營理念。該行今年營運表現穩健，今年1至11月稅後淨利105.59億元，較去年同期成長率6.76％，各業務表現及獲利數據皆持續穩定成長。

