分析師：鴻海對日人形象非正面　搶親日產有3大難關

▲日產汽車是日本第3大車廠，去年東京車展秀出最新概念車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鴻海默默出手入主，反而促成日本本田、日產合併案，也讓外界看到鴻海董座劉揚偉積極壯大鴻海電動車的企圖心。劉揚偉入主日產的野心十足，汽車業人士並不看好，也直指鴻海想吃日本車企，未來至少有三大難關待克服。

趁著日產生大病出手入主，鴻海想藉此壯大鴻海電動車布局，劉揚偉算盤打得相當精，但要實現卻不容易，「講實話，鴻海吃日產的挑戰非常大。」資深汽車業者不看好的說。

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首先，汽車業在日本與其他產業的地位不同。「汽車業佔日本GDP比重遠遠高於鴻海買下的夏普，更何況，日本在全球汽車業一直遙遙領先，要接受鴻海拿下日產，從官方到汽車業，面子上絕對過不去。」車業人士直言。

1999年日本政府答應，讓法國雷諾與日產、三菱三家業者結盟，成為最大股東，雷諾派出高恩（Carlos Ghosn）兼任日產與三菱會長，推動三社合一。高恩靠著大幅裁員、減少採購成本、關廠等措施，救回瀕臨破產的日產重返榮耀，一度成為日本企業改造的經典案例。

不料，2018年高恩卻爆發低報薪資逃漏稅、侵吞公款與非法經營並潛逃事件，爾後導致雷諾、日產、三菱聯盟破裂，法方淡出由日方主導營運，雷諾持股也在日本官方要求下陸續出脫，而與雷諾分手後的日產與三菱，在欠缺新車種與電動車開發進度緩慢，營運每況愈下。

「劉揚偉第一個挑戰，就是要說服經產省，日本政府早在2020年就鼓勵日產與本田合併，因疫情爆發而中止，這次鴻海出手，刺激本田重回談判桌，背後也逃脫不了官方壓力。」資深產業分析師說。

其次，鴻海在日本人眼中的形象仍非正面。2016年郭台銘霸氣出手吃下日本夏普，雖在前社長戴正吳努力轉骨下，締造連續5年獲利的好成績。沒想到，疫情後卻因面板業受到中國業者殺價陷入紅海，燙手山芋堺工廠（十代線面板廠）又被幕後大股東出脫給夏普，導致大虧2千多億日圓，引爆夏普股東怒火，在股東會上痛批「要大股東鴻海負責。」

雖然，1年多前劉揚偉接手後，大力整頓瘦身，並重用日籍幹部，終於在上一季由虧轉盈，近期更處分堺工廠給日本兩大電信巨擘日本軟銀與KDDI興建AI數據中心，拋開虧損包袱，並取得AI伺服器訂單。「這些年夏普的挑戰不少，鴻海的形象在日本人眼中並不太正面，有任何打算，一定得低調謹慎行事。」鴻海人坦言。

最後，則是管理文化的巨大落差。資深車業人士坦言，「就算鴻海買下日產，真的管得動嗎？」龐大的汽車供應鏈遠遠比科技代工業複雜，鴻海至今沒有太多汽車業管理經驗。「造車不像製造手機，安全與穩定性高於一切。單純以電子代工的管理模式，複製到汽車業想成功，恐難如登天。」該人士建議，「較好的方式，就要像印度塔塔集團，從美國福特手中買下捷豹（Jaguar）與Land Rover這兩大英倫品牌，卻甘願放手讓英國人管理，才有機會。」



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