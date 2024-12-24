陽明看今年運價基期高有利明年長約價　對俄烏停戰有預做布局　

▲陽明海運指出今年運價基礎高於去年，有利明年長約運價。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(24)日下午舉行法說會，公司方面指出，因為今年運價基礎高於去年，有利明年長約運價。對於俄烏停戰可能，陽明與子公司光明海運有預做布局；紅海繞行估計明年上半年仍將持續，何時會緩解或結束無法預測；目前第四季市場情況優於去年，明年審慎樂觀。

對於美國東岸罷工可能，陽明高階指出，目前協商因為無法達成共識，處於停擺狀況，加上聖誕假期讓間壓迫性很高，公司與所屬聯盟成員協商如何因應可能變化，緩解可能的影響，如果美東碼頭無法自動化，會讓消費者負擔增加。

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公司簡報指出， Alphaliner估今年船舶供給增加10.5%，需求增加3%，明年估供給增加6%，需求增加2.5%，全球經濟穩定成長但仍充滿變數，國際貨幣基金(IMF)10月發布的世界經濟展望報告，全球經濟預計在2024年和2025年將保持3.2%的增長率。

今年主要經濟體美國經濟增長率將達到2.8%，主要得益於更強勁的消費和非住宅投資；歐元區增長率預計為0.8%，主要是由於出口表現的改善；中國經濟預計將逐步放緩，2024年增長率預計為4.8%，儘管房地產疲軟和消費者信心低迷，但受到淨出口的支撐。

採購經理人指數(PMI)顯示，各國最新公布的11月PMI數據，美國製造業活動再次收縮，但收縮速度較上個月放緩，需求持續疲軟。歐元區PMI進一步收縮，短期看不到復甦跡象。中國官方PMI連續三個月上升，景氣有復甦跡象。

第四季市場運力供給受地緣政治影響，加上農曆年前貨載支撐，農曆年前市場仍正向方展。全球地緣政治緊張局勢，美國未來的關

稅政策可能造成貿易壁壘，為全球經濟成長及貨載需求帶來不確定性，因此市場中長期狀況需持續觀察。