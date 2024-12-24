越大西洋航線運費水平高　陽明公布2025年該航線服務架構

▲陽明海運明年越大西洋航線服務架構。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

美國與歐洲間的越大西洋航線，運費水平高於亞洲-美國線，陽明海運今（24）日公布2025年第越大西洋航線服務網絡，並預計自2025年2月生效。陽明表示本次3條全新航線服務架構，可滿足歐洲大陸往返美國東、西海岸主要港口間之貨櫃運送需求，並持續為客戶提供穩健且高效之運輸服務品質。新配置維持與今年相當的運力。

上周四公布的德魯里貨櫃運價指數(WCI)，航程僅約一周的鹿特丹運紐約貨載，每大箱運價2713美元，紐約-鹿特丹824美元，而航程超過三星期的上海到鹿特丹，運價是4855美元，會成僅有520美元。

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陽明2025年越大西洋航線之靠港順序如下：

AL2(越大西洋二線):南安普敦(Southampton) – 安特衛普(Antwerp) – 鹿特丹(Rotterdam) – 布萊梅港(Bremerhaven) – 利哈佛(Le Havre) – 紐約(New York) – 諾福克(Norfolk) – 巴爾的摩(Baltimore) – 南安普敦(Southampton)。

AL3(越大西洋三線)：利哈佛(Le Havre) – 鹿特丹(Rotterdam) –安特衛普(Antwerp) – 布萊梅港(Bremerhaven) – 查里斯頓(Charleston) –沙瓦納(Savannah) –利哈佛(Le Havre)。

AL5(越大西洋五線)：南安普敦(Southampton) – 利哈佛(Le Havre) – 鹿特丹(Rotterdam) – 漢堡(Hamburg) – 安特維普(Antwerp) – 邁阿密(Miami) – 喀他基那(Cartagena) – (巴拿馬運河Panama Canal) – 巴拿馬羅德曼(Rodman) – 洛杉磯(Los Angeles) – 奧克蘭(Oakland) – 巴拿馬羅德曼(Rodman) – (巴拿馬運河Panama Canal) – 考賽多(Caucedo) – 南安普敦(Southampton)

陽明說明，本次公布的航線服務將以相關監管機構批准最終版本為準。