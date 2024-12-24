平安夜割韭菜！　資通股零壹爆2830.5萬元違約交割

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股平安夜不寧靜！證交所今（24）日公告資通股零壹（3029）爆發違約交割，由元大學府通報金額高達2830.5萬元，這也是元大學府連續2個交易日都出現違約交割金額達通報標準的案例。

證交所指出，24日違約交割「買進、賣出合計總金額」為4,290.67萬元，「買進、賣出相抵後金額」則僅有101萬元；不過，元大證券學府分公司申報零壹2830.5萬元鉅額違約交割。

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資通股前波在AI題材下表現活躍，零壹12月12日一度攻抵174元天價，但當日盤中重摔打入跌停價154元，一路鎖死至終場，且當天爆出隨後股價一路拉回修正，近3個交易日跌幅在1.42%至2.55%之間，24日再跌3.5元、跌幅2.55%，收在134元，失守月線。

元大學府連續2天通報違約交割，23日上櫃光通訊股華星光（4979）就遭元大學府據點通報違約交割，當時單筆違約交割金額高達2038.7萬元。

證交所指出，違約交割是指投資人未如期履行交割義務。簡單來說，投資人在證券市場委託買賣成交後，務必要留意在成交日（T日）起算的次二個營業日（T+2日）上午10點前，在交割帳戶準備足夠支付買賣有價證券的價款，以完成交割。

如果在T+2上午10點前投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。 投資人若違約交割，不僅可能要負擔法律上的責任，也會對個人信用產生負面影響。