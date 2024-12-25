財劃法修正對勞動部有潛在影響　洪申翰上任滿月喊「會越做越好」

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（25）日舉行明年新制記者會，剛好適逢部長洪申翰上任滿1個月，他坦言，確實面臨不少問題，但都會解決不迴避，「會一關一關過、一球一球來投，有節奏地累積局數，會越做越好」；此外，也提到《財劃法》修正確實對勞保撥補經費、相關補助有潛在影響，勞動部確實有在研擬各種因應，也會跟政院討論爭取將影響降到最低。

洪申翰表示，《財劃法》修正，勞動部所屬業務，扣掉法定義務支出，其他支出有幾個重要計畫有潛在影響可能，包括勞保撥補經費、育嬰留停津貼補助、陪產檢假薪資補助等，實際會影響多少、有哪些情境，還要跟行政院討論，爭取減少影響，勞動部確實要做出各種因應，但還在研擬中，各種可能的做法都會評估。

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洪申翰指出，中央整體少掉3753億，平均非法定支出使用上會少掉將近3成，確實有憂慮，過去由中央出錢協助勞工重要計畫，未來出現財務缺口，確實很憂慮，也不希望勞工使用權益受到影響。

此外，今（25）日是洪申翰正式上任一個月，他坦言，確實面對不少問題，回想起來這一個月還蠻長的，經歷不少事情，到勞動部後，清楚感覺到部內同仁都很認真，願意面對問題，「我們會一關一關過、一球一球來投，有節奏地累積局數，會越做越好，面對問題解決問題都不迴避。」

洪申翰說，今天記者會發布，希望端出更多對勞工有利的措施，近期也跟勞工接觸聽聽大家期待，我們責任也更重，這段期間有完成一些事情，但接下來挑戰還是很大，不管財劃法、不同期待，挑戰還是存在，不會迴避，會非常審慎處理，希望越做越好交出好的成績單。