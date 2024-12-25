神腦：AI助攻手機銷售額　2025營收獲利審慎樂觀

▲神腦表示，AI助攻手機銷售額。（圖／路透）

文／中央社

3C通路商神腦發言人陳嘉麒今天表示，2025年手機人工智慧（AI）功能將更成熟，有助提升手機銷售額，神腦將持續開拓保健保養產品及家電複合店的新商業模式，布局智慧家庭聯網設備銷售，審慎樂觀看待2025年營收與獲利表現。

神腦今天召開法人說明會，陳嘉麒指出，iPhone 16在台灣上市至今，神腦受惠於產品組合及「神腦幣」點數運用策略，在預購上搶得先機，銷售量和銷售額相較去年同期都有2位數成長。

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他說，iPhone 16硬體已支援AI，但AI軟體尚未成熟，明年推出的iPhone 17應該會是很完整的產品，等到市場上的AI功能更成熟，也將帶動明年Android手機成長。雖然明年手機銷售量可能與今年持平，但銷售額有望提高，對神腦營收及獲利都有幫助。

陳嘉麒表示，從維修量來看，目前手機品質做得很好，消費者換機時間拉長，市調機構預估今年台灣市場手機銷量約495萬台，與去年持平，2025年銷量將衰退2%至485萬台。神腦內部預估明年台灣市場手機銷量將達490萬台、衰退約1%。

陳嘉麒指出，根據中研院、主計處及央行的預測，2025年台灣經濟成長率將達3.1%至3.3%，加上近2年最低工資調升，有助帶動內需消費。神腦將持續開拓保健保養產品、家電複合店的新商業模式，同時布局智慧家庭聯網設備銷售，審慎樂觀看待明年營收及獲利表現。

神腦今年第3季合併營收約新台幣78.14億元，季增5.4%，年增2.3%；稅後淨利約1.11億元，季增16.8%，年減48%，主因業外收入的轉投資收益相較去年同期減少；每股盈餘0.42元。