今年強勢市場　美、台、德、日股入列

▲今年台股漲幅達28.85%居全球第三。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今年全球股市在AI激勵之下繳出亮眼表現，保德信指出，統計年迄今全球主要指數排名，以美股的那斯達克指數漲幅逾3成拔得頭籌，其次為與美股高度連動的台股28.85%，而美股中的S&P500指數與費半指數也分別大漲逾25%、22%，光是前五強就有三強為美國股市；進一步分析6至10名的強勢市場，則有德國、日本、香港、新加坡等擠進強勢市場，而美股道瓊指數則剛好入榜第10強。

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PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，過去一個月市場消化川普當選訊息後，市場情緒轉為正向，加上明（2025）年企業獲利的強勁增長預期，帶動美股走勢更上一層樓。美股在今（2024）年的強勢市場排名中全數上榜，除了證明美股企業在全球各產業的領導地位，獲利能力也名列前茅，根據統計，美國企業市值與獲利分別占全球前百大企業逾7成與逾4成以上，更加突顯美國企業掌握全球趨勢。

彭子芸進一步指出，雖然最新公布的美國12月消費者信心指數降至104.7，較11月的112.8下降8.1，但從最新褐皮書顯示，美國整體呈現適度成長，企業對未來數月的需求前景仍感到樂觀，加上川普提名的新任財政部長有望和緩川普對中國的許多極端措施，進一步緩解市場對通膨再起的擔憂。預估顯示，2025年美國整體企業獲利年增幅仍可望維持雙位數成長，而資訊科技、醫療健護、通訊服務、非核心消費的成長動能在各產業中最為強勁，分別有機會達到18%、17%、15%、9%的年增幅。

不過，彭子芸提醒，儘管美股表現持續強勁，但是檢視美股企業自2000年以來出現獲利集中度上升的現象，反映在年營收達15%以上的企業家數下降，從過往近200家降至目前的79家，因此未來投資美股，選股策略將成為影響績效的重要關鍵。



