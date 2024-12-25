台灣金聯董座年薪800萬立委轟「太肥」　財長允2個月內檢討

▲台灣金聯代理董事長郭文進。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

立委郭國文今（26）日在立法院財政委員上質疑，台灣金聯董事長1年薪酬高達800萬元，但公司獲利能力以與業務量不成正比，抨擊「太肥」，要求財政部檢討，財政部長莊翠雲則允諾2個月內提出檢討報告。

台灣金聯前董事長施俊吉11月6日卸任、由雲林縣前農業處長呂政璋接任，不過施卸任前砲火四射直呼「不知為何離開」，呂政璋在爭議聲中僅上任不到72小時就請辭，如今由總經理郭文進代理董事長一職，遲未補實。

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郭國文指出，台灣金聯在金融風暴後成立，當時國內銀行體系壞漲暴增，為了協助金融機構快速處理不良資產，所以2001年由銀行公會號召成立台灣金聯，泛公股持股大概8成。

2001年底金控法通過，泛公股金控陸續成立，4家公股金控也在2004到2005年陸續成立資產管理公司，國銀不良資產處理得差不多，也因逾放比率僅0.16%，風險控制良好，讓台灣金聯業務量不如成立之時。

郭國文表示，在業務不如從前下，台灣金聯近年營收不到20億元，且業務相當單純，董事長卻仍享有先前的福利，包括高額薪資與獎金，年度薪酬預估800萬左右，逼近千萬年薪。董總薪資和6家已經民營化的公股金控、銀行旗鼓相當，而且甚至比台灣銀行跟土地銀行、中國輸出入銀行董事長的薪水還高，郭直言「太肥」。

郭國文當場就直接指出，像台銀一年營收逼近3000億元，但台灣金暨台銀董事長年薪則僅約250萬元，台灣金聯董事長年薪比台灣金高出3倍以上，值得檢討。