切入智慧物流、獲天然氣管標案　建新國際明年業績估雙位數成長

▲左起建新國際董事長陳彥銘與總經理柯勝鐘。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

專業整合物流業者建新國際(8367)在高雄環保碼頭加入營運後，2024年營運動能創下歷史新高。展望明年，公司董事長陳彥銘表示，公司標到高雄港印度天然氣管標案、切入台北港冷鏈智慧物流，可望再繳出雙位數成長。兩大本業帶動下，明年營運樂觀。公司成立48年來年年獲利，股利原則上方發放八成。

陳彥銘指出，公司業務多元化，川普2.0對傳統產業石化、鋼鐵等較不利，但對AI、科技等有利，公司一千多家客戶，風險分散，另風力。冷鏈物流、天然氣等也看好。

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總經理暨發言人柯勝鐘表示，子公司新科負責營運台北港的冷鏈智慧物流，預計明年第四季營運，可結合醫療、AI產業鏈，預期明年可帶來明顯助益。

台中港除環保卸煤碼頭需求穩定上升，安平港也已經取得非煤炭業務，預計明年第一季挹注營收。至於在高雄港方面，建新公司目前已順利獲得印度天然氣海管四年標案，尚不包含安裝標案，每一年可增加約1-2億元營收。換言之，三大港口明年將對公司帶來顯著成長。

法人推估，建新明年第一季營收可望年增兩成，全年展望亦樂觀。建新前11月累計營收26.38億元、年增28.75%。前三季每股純益2.77元，本業創歷史次高。去年配發現金股利2.5元，現金配發率近八成。總經理柯勝鐘強調，今、明年獲利若走高，公司仍將維持一貫高配息政策，祈擠身高股息個股之列。

公司近期正式獲得第二家銅土客戶簽約，歸功於建新在亞洲地區的整合性物流作業頗有名聲，躍升為全亞洲第一的銅土轉運中心，並符合客戶ESG與品質需求而重新回歸。此外，建新在第一家銅土客戶滲透率，亦開始提高。

建新具備四大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環保、順應印度基建需求、受惠風電的新能源政策。

公司專營台北港、台中港、安平港、高雄港等四大港口的裝卸、倉儲、物流。台中與高雄港的環保密閉式煤倉，「不落地、不揚塵、密閉式」自動卸煤減少高汙染，獲得客戶踴躍採用。台中港煤炭裝卸及其他散雜貨一年可裝卸約500萬噸，公司市占率近五成。公司在高雄港煤炭年裝卸量約230萬噸，產能利用率有機會再提升，未來將繼續協助各產業落實ESG政策。