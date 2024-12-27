渣打銀行攜手鋒裕匯理　再度推出CIO精選增長基金

▲(由左至右) 鋒裕匯理投信總經理黃日康、渣打銀行總經理邢保利、渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla共同合影。（圖／渣打銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打銀行致力提供全方位財富管理服務與產品，將集團首席投資辦公室 (Chief Investment Office, CIO) 的市場觀點轉化為投資機會，以長期資本增值為目標，強勢推出CIO精選系列第二檔基金「鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金。

追求資本利得同時有效降低報酬不確定性邁入明（2025）年，在美國貨幣政策進入降息週期，以及準總統川普減稅、放鬆監管政策的雙重支持下，美國經濟將可能呈現軟著陸的正向發展，這對企業獲利來說是個好兆頭，預期總體經濟環境有助於股市表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CIO精選增長基金以區域型主要股市為投資核心，搭配適量高評等債券以平衡下行風險，致力於實現長期資本穩健增長。此基金依循渣打集團首席投資辦公室最新市場策略觀點，鋒裕匯理投信主動式管理交易成本低的ETF，透過多元投資組合分散基金風險。投資CIO增長基金讓投資者可直接參與全球股債市場，這在目前全球多變的市場尤為重要，以股票為主、債券為輔的組合不僅可望持續參與股市多頭機會，更能在市場動盪時靈活調整，強化攻守兼備的投資優勢。