長榮海運年終開獎！ 大手筆發20個月

長榮海運（2603）年終今日開獎，今年獲利較去年大幅成長，據悉仍大手筆發出20個月年終獎金，累計4年下來，績效好的員工最高抱回超過120個月的年終獎金。

經濟部8大新制元旦上路 礦產權利金回饋估3.3萬人受惠

即將迎接2025年，經濟部祭出8項攸關民眾權益的新制，像是「礦產權利金回饋金撥放辦法」，初估約3.3萬人受惠，每人預計可領約2000元；另「冷氣機新能源效率基準實施」、修正「應施檢驗配電器材類商品之相關檢驗規定」等，都攸關民眾權益。

日本2024「漲倍股」出籠！ AI電線股年漲逾5倍獲猛打賞

日經225指數12月30日以39894點，為史上最高年度封關收盤漲點、下跌1%作收，由於日本年度封關日落在30日，全年漲幅19%，《日經新聞》指出，2024年29日「漲倍股」當中，倚靠AI電線題材的Fujikura股價在2024年狂飆5倍（狂飆503%）、漲幅高居東證Prime個股之冠，顯見AI題材誘人。

【廣編】首創！室內設計整合平台《幸福空間》跨足社群代銷業

跟家有關的事，就是《幸福空間》的事！《幸福空間》成立17年、累積逾240萬粉絲，結合多元管道，提供民眾室內設計資訊整合服務，正式宣布跨足代銷業。《幸福空間》總經理林鎮業表示，有別傳統房地產代銷模式，採線上社群配對、社群媒合找到買方，節省建商成本，創造民眾、建商、平台三贏局面。

快訊／台積電跌10元至1080 台股開盤下跌96點

美股4大指數全面下跌，台股今（31日）以23094.07點開出，指數下跌96.13點，跌幅0.41％。

蘇州一港四區貨櫃裝卸量破千萬 最大貨櫃港太倉每周三班航兩岸

本月26日，蘇州一港四區創下年度貨櫃總裝卸量千萬紀錄，超越高雄港，成為中國大陸第一個裝卸量破千萬的內河港口，連續15年位居長江第一；在江蘇、太倉、常熟與張家港四個區當中，貨櫃裝卸量逾八成來自太倉港，太倉也是唯一與台灣之間建立有貨櫃定期航線的港口，每周共有三個航班。

鴻海斥資113億元 擴大布局美國市場

鴻海擴大布局美國，今天晚間公告子公司Fii Holdings USA Inc.取得Cloud Network Technology USA Inc.等8家美國子公司股權，投資金額3.449億美元（約新台幣113億元）。

證交所公布9檔注意股 錼創90日收盤價漲幅達166.28%上榜

證交所今日公布9檔注意股，其中錼創科技-KY創（6854）因最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達166.28%，因此被列入。

買方採購策略轉趨被動 明年Q1 DRAM合約價全面走跌

根據TrendForce最新調查，2025年第一季進入淡季循環，DRAM市場因智慧手機等消費型產品需求持續萎縮，加上筆記型電腦等產品因擔心川普上任後可能拉高進口關稅的疑慮，已提前備貨，進而造成DRAM均價下跌。其中，一般型DRAM（conventional DRAM）的跌幅預估將擴大至8%至13%，若計入HBM產品，價格預計下跌0%至5%。

資金轉進海外ETF！00757十大科技天王當靠山 爆量成交均值奪三冠

台股封關前量能持續降溫，今（30）日成交量縮到2666億元，低於月均量3650億元，台股ETF交投也趨冷，資金明顯轉進海外ETF當避風港。統一FANG+ETF（00757）因為坐擁十檔科技天王當靠山，逢拉回大舉吸引投資人追捧，今日成交量爆出13290張，創歷史新高量，當日成交值近14億元，居海外ETF之冠，近一週與近一月的每日成交均值也都是海外ETF南波萬，勇奪成交均值三冠王。