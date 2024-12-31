快訊／台積電跌10元至1080　台股開盤下跌96點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（31日）以23094.07點開出，指數下跌96.13點，跌幅0.41％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1080元，跌幅0.92％；鴻海（2317）下跌0.5元至184.5元；廣達（2382）下跌1.5元至286.5元；陽明（2609）下跌0.1元來到75.1元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.4元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌418.48點或0.97％，收在42573.73點；標準普爾500指數下跌63.9點或1.07％，收5906.94點；那斯達克指數下跌235.24點或1.19％，收在19486.79點；費城半導體指數下跌96.46點或1.88％，收5026.51點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42573.73
|▼418.48
|▼0.97%
|S&P500
|5906.94
|▼63.9
|▼1.07%
|NASDAQ
|19486.79
|▼235.24
|▼1.19%
|費城半導體指數
|5026.51
|▼96.46
|▼1.88%
資料來源：證交所
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