比特幣飆破10.6萬美元新高！投資小白可以碰嗎？

▲小白可以碰嗎?淺談比特幣的價值（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

比特幣日前突破10萬美元（約台幣330多萬）的歷史新高，引發投資者熱烈討論。最新一集的Podcast節目《不管啦！給我錢》深入剖析了比特幣的發展歷程、價值主張、未來走勢以及市場波動。

比特幣的特點與演進之路

比特幣自2009年問世以來，價格經歷了巨大的漲幅，最初幾個月，其價值幾乎為零，但到了2017年，比特幣首次突破1萬美元大關，並於2024年底比特幣價格再創歷史新高，衝上10萬美元，其價值已暴漲超過萬倍。金融專家指出，比特幣的價值主要源自其四大核心特性：

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1. 去中心化系統

比特幣不受任何政府或金融機構控制，隨著去中心化金融（DeFi）和Layer-2技術的發展，其應用場景持續擴大。除了作為投資工具外，比特幣也在金融領域展現出更多潛力。

2. 區塊鏈技術

作為比特幣的核心技術基礎，區塊鏈提供了安全可靠的交易環境。

3. 稀缺性

比特幣的總量上限被設定為2,100萬枚，預計在2140年全數開採完。這種稀缺性設計為比特幣賦予了獨特的經濟價值。

4. 全球流通性

比特幣突破地理限制，降低跨境交易成本，提高資金流動效率，實現全球範圍內的自由交易。

其他加密貨幣

在加密貨幣市場中，除了比特幣，還有許多特色數位貨幣：

• 以太坊：以智能合約功能來說，負責執行和管理使用者之間互動時發生的區塊鏈營運，吸引了不少開發者和企業關注。

• 瑞波幣：在跨境支付領域發展相當有價值。

投資策略、風險與承受

投資比特幣主要可分為長期持有和短期交易兩種策略。對於新手投資者來說，採用長期持有策略較為適合，可以通過定期定額投資的方式，關注長期發展趨勢，避免頻繁交易帶來的風險。而短期交易策略則需要較為專業的知識背景，投資者需要掌握技術分析方法，準確判斷市場趨勢，同時建立嚴格的止損策略。

投資加密貨幣面臨著多重風險。市場風險主要體現在價格的劇烈波動上，這不僅受市場情緒影響，還與全球經濟環境密切相關。監管風險來自各國政策的不確定性，法規的變動可能對市場產生重大影響。各國政府對加密貨幣的態度和政策走向，往往會對市場造成顯著影響。例如中國的禁令和美國的監管政策，都曾引發市場劇烈波動。技術風險的部分則包括交易平台的安全問題、私鑰管理的風險以及潛在的系統漏洞威脅。

在評估個人風險承受能力時，投資者需要全面考慮自身的財務狀況、投資經驗和知識儲備、心理承受能力、投資目標和期限，以及對資金流動性的需求。對於新手投資者，建議從小額投資開始，選擇知名且可靠的交易所，避免使用槓桿，並且嚴格遵守投資紀律。有經驗的投資者則可以建立更完整的投資策略，靈活運用各種投資工具，持續進行市場分析，並根據市場變化及時調整策略。

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