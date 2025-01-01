聯發科吃蘋果！　穩坐手機晶片霸主

▲蔡明介領軍的聯發科不但經營中國市場有成，日前也傳出拿下美國大客戶訂單好消息。



圖文／鏡週刊

IC設計龍頭聯發科董事長蔡明介，不僅中國市場經營有成，近年來更把目標鎖定蘋果、Google等美系大客戶，去年底外媒彭博社爆料，蘋果智慧型手錶Apple Watch將採用聯發科晶片，激勵聯發科股價衝破1,400元。本刊調查，蔡明介為避免過度依賴中國市場，由執行長蔡力行操盤，積極拓展非中國客戶，先取得韓國三星訂單，現又躋身蘋概股，接下來還與輝達、Google合作揮軍AI市場，成為少數在美中地緣政治衝突下獲益的台廠。

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台灣IC設計龍頭聯發科喜事不斷，最新AI手機晶片天璣9400大受中國手機客戶歡迎，高階晶片出貨量暴漲7成，不僅帶動2024年業績成長25％，更強甩美國高通，穩坐全球手機晶片王。

此外，董事長蔡明介念茲在茲的美國大客戶，2024年底也報喜。外媒彭博新聞先揭露，聯發科終於打入蘋果供應鏈，成為新一代智慧手錶Apple Watch的晶片供應商；相隔3天，外資摩根史坦利證券報告又點名聯發科獲得Google AI的ASIC（客製化）晶片訂單。面對接二連三的喜訊，本刊求證聯發科，發言窗口不予置評。

本刊調查，以山寨手機王崛起的聯發科，向來都被視為晶片業中概股，有超過一半營收來自中國客戶，近年遇上中國經濟趨緩導致手機需求降溫的挑戰，為擺脫過度依賴中國市場，蔡明介在內部訂定積極拓展非中國客戶的新戰略，並由執行長蔡力行親自操盤。

「在Rick（蔡力行）的操盤下，近年來聯發科在非中國客戶的開發陸續見到成效，像是韓國三星的中低階智慧型手機，早就採用聯發科晶片，限於客戶不願張揚，他們也不特別去提。」知情人士笑著說。

「這幾年Rick在公開活動或法說會都不斷強調，聯發科努力爭取國際指標客戶，發揮集團綜效與跨產品平台合作，持續深耕大陸及新興市場，同時擴大在北美的投資。」一位聯發科資深主管私下透露。

此次傳出聯發科終於吃下蘋果智慧手錶晶片訂單，內部人士毫不意外。其實，聯發科早在2023年，就曾傳出取得蘋果Apple TV的WiFi晶片訂單。據了解，為打入蘋果供應鏈，蔡明介8年前就成立專屬團隊，由副總經理許皓鈞領軍，協助蘋果研發Apple Watch，希望打破原本由英特爾獨家供應的局面。「蔡董（蔡明介）最近心情很不錯，因為Apple Watch專案做了8年，終於開花結果。」知情人士對本刊透露。

「聯發科目前主要客戶包括小米、OPPO和VIVO都是全球手機占有率排名前5大的廠商，但蔡董並不以此自滿，透過中國手機的技術經驗累積，聯發科的晶片性能已經趕上英特爾，又能做得比競爭對手更便宜、尺寸更小。隨著取得Apple Watch晶片訂單，內部也期待，未來還能夠獲得更多蘋果訂單。」一位聯發科主管透露。

但在美中地緣政治角力之下，靠著中國客戶稱霸手機晶片市場的聯發科，為何能獲蘋果、Google等美國大客戶青睞呢？「簡單地說，蔡明介領軍的聯發科的技術實力，已與高通、英特爾、博通（Broadcom）等美系晶片大咖可以一較高下。」資深半導體人士直言。



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