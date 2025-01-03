北大特區中古屋釋出量少　在地：屋主價格仍硬「沒鬆動跡象」

▲北大特區中古屋釋出稀缺，919打房後待售量也沒有明顯增加。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

北大特區開發飽和，最新已有新案衝到7字頭。在地房仲表示，北大特區中古屋釋出稀缺，919打房後待售量也沒有明顯增加，屋主對價格仍採得很硬，以實價登錄為地板價，房價沒有鬆動跡象，房市長期呈現緩漲格局，建議有剛性需求的消費者仍可進場。

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永慶不動產三峽學勤加盟店東徐仕峰表示，北大特區開發飽和，新案非常稀少，近期有預售案最高成交單價創7字頭，顯示剛需買盤對區域房價的認同。中古市場部分，最夯的路段為學勤路、學成路一帶，屋齡12~18年大樓單價行情站穩45萬元，部分產品甚至可來到5字頭。

徐仕峰指出，學勤路、學成路中古大樓以2、3房為主力，加車位總價分別為1300~1400萬元、近2000萬元，自住比例高，目前整體北大特區空屋率不到1成，且大多屋主都相當有實力，也都頗為惜售，釋出供給量一向很低。

徐仕峰觀察：「919打房之後待售率沒有明顯增加，現在不少賣方就先不賣了，改為收租，絕大多數屋主對價格並無鬆動，還是很硬，以實價登錄視為地板價，由此也可推斷出北大特區房價長期屬於緩漲格局。」

徐仕峰建議，即便目前受大環境政策影響，交易量縮，但北大特區的捷運三鶯線利多即將實現，房價有撐，加上屋主對房價也相當堅持，建議有剛性需求的買方，現在仍可進場購屋。

▲北大特區生活環境愜意舒適。（圖／永慶不動產提供）

徐仕峰提到，北大特區生活環境佳，道路筆直寬長，建築物退縮夠深，生活機能也不錯，又頗具文教氣息，是相當宜居的區域。此外，還有很不錯的學區，像是三峽門牌的龍埔國小、樹林門牌的桃子腳中小學，吸引許多年輕首購「孟母們」買進。

除了年輕首購族喜歡北大特區，徐仕峰觀察，由於北大特區林蔭大道的生活環境，頗具愜意之感，想去山上走走也很方便，因此也有不少退休族群將北大視為購屋首選。

▲永慶不動產三峽學勤加盟店東徐仕峰。（圖／永慶不動產提供）

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