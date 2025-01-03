ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

窺一斑也要看全豹　論兩岸金檢

快訊／前行政院長陳冲　驚傳輕微中風住院

▲前行政院長陳冲（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年終在立法院的一場質詢中，委員關心原列預算「赴陸金檢」竟未執行，金管會表示，陸方沒說不可，只說時機不適宜。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲認為，真正的原因，相信委員及媒體都心知肚明，但一般沒注意的是，金融檢查是公權力的實施、是一種主權行為，在雙方政府互不承認主權情形下，以往多次金檢的順利進行，其實得來不易，箇中不少眉角，需要大夥珍惜。

話說一家1972年於盧森堡註冊的銀行，簡稱BCCI，十年間快速發展，成為在七十八國擁有超過四千家分行的國際金融集團，此一奇蹟與該行創辦人Abedi長袖善舞，結交美國前總統卡特(剛過世)及英國前首相卡拉漢，經常專機攜手出訪各國有關。1989年陳沖由業界轉至監理機關，負責國際金融婉拒該行升格時，就曾感受來自該行的微妙壓力，九零年代與國外監理單位交談時，發現彼此都有類似的經驗，但也學會How to say no with smile 的藝術。BCCI成立十餘年後，傳出不少與販毒、軍火買賣、人口走私所涉洗錢的傳聞，終於在1991/7/5七國聯手同一時間發動檢查並勒令停業。事後發現主因是誤信盧森堡監理，各地主國與實質母國(巴基斯坦)監理機關毫無溝通，以致漏洞百出，釀成金融史上最大醜聞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沖回憶，1992/7國際監理單位達成共識，發布對跨境據點監理分工的最起碼的標準，確立母國監理原則，也補全交換監理資訊的共識，1993/3以後彰化銀行倫敦分行開幕、台灣企銀洛杉磯分行接續掛牌，都是BCCI案後，國際上首批適用巴賽爾新協議的案例，也是在1992下半年拜訪英格蘭銀行銀監處、穿梭歐美獲致共同監理協議的成果(見本基金「流金歲月」一書)。自此以後，銀行業擬設海外據點，Home與Host Supervisor協力並交換監理資訊，乃成前提要件，但在主要金融市場，舉目均無邦交國的情形下，這又是一門微妙的藝術。

本世紀初，兩岸商務往來益發密切，配當的金融服務，進而設立據點，自然需求殷切。但金融監理機關間原就缺乏溝通管道，加上「四不一沒有」政策引發猜疑，兩岸只能透過白手套隔靴搔癢，如再談「母國」監理，更是難上加難。2008年底因金融海嘯餘波盪漾，陳沖臨危受命接掌金管會，次年夏應邀破冰赴香港演講，靈機一動，電話舊識北京銀監會劉明康主席，告以如機緣湊巧，可在香港談些mutual concern的事。雙方見面後，極有默契，未談母國監理，都以英文Home & Host Supervisor代之，以專業取代尷尬，用Basel Concordat為基礎，迴避母國監理派員金檢涉及主權行使的爭議，這也促成2009/11兩岸金融三項MOU的簽訂，也是破天荒無白手套、官方、對等的先例。嗣後兩岸互設金融機構、派員金檢，乃至北京銀監、保監、證監三會主席先後訪問台北，應該均奠基於此。

於今，兩岸關係跡近冷凍，陸委會(海基會)苦無溝通管道，前述金檢停頓，絕非一日之寒，金管會非戰之罪，只好自我解嘲，將改去港澳金檢，並調閱相關資料。惟內行人皆知，這種替代方式，竹篙湊菜刀，完全達不到效果，而且也不符合母國監理的意旨。BCCI殷鑑不遠，好在本國銀行業素行良好，在陸總曝險約9235億，占總資產比率還不算高，窺一斑固不能知全豹，而這塊一兆元左右的「斑」也不容小覷，仍應伺機金檢，完成金融監理上的風險管理。

我方與銀行海外據點的Host supervisor，皆無邦交，中華民國又非BIS會員，以往開設分行、交換資訊，乃至實施金檢，需要另闢蹊徑，或口頭默契，或交換信函(例如1992我與英國Michael Foot所採模式)，根本談不上MOU。兩岸金融若非當年銀監會劉主席長期涉足國際金融，三項對等的金融MOU無異天方夜譚，實應格外珍惜。因此在兩岸陷入僵局，金檢被迫「時機不宜」時，金管會應秉持危機就是轉機，力求突破，出箇奇招，例如何妨報請卓院長打個電話給李強總理呢?
 

關鍵字： 陳冲金檢金融

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

2025年1月迎來ETF除息「大旺月」，估計逾35檔將集中在本月中下旬陸續除息，但有包括兆豐洲際半導體ETF（00911）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）、台新臺灣IC設計動能ETF（00947）與富蘭克林華美臺灣 Smart ETF（00905）4檔公告不配息。

2025-01-03 15:38
10檔台股ETF受益人創高　00919獲年度人氣王

10檔台股ETF受益人創高　00919獲年度人氣王

台股ETF在2024年大放異彩，以年度來看，總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1022萬5836人雙雙創下歷年新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底資料顯示，群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、永豐ESG低碳高息（00930）、復華富時高息低波（00731）、元大中型100（0051）共10檔創下新高。

2025-01-03 09:51
2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

聯名卡退場風潮延續，台北富邦銀行公告「廣三SOGO百貨聯名卡」正式啟動退場，自即日起停辦申請新卡，原持卡人可繼續用到今年6月30日，7月1日起全面停卡；中信銀也公告，Yahoo聯名卡自今年起停止受理申辦新卡。

2025-01-03 07:00
台積電2奈米晶片成本高　外媒：蘋果放棄在iPhone 17 Pro使用

台積電2奈米晶片成本高　外媒：蘋果放棄在iPhone 17 Pro使用

根據外媒Wccftech報導，蘋果的客製化晶片已經取得了巨大的進步，A系列的性能被認為是業內最好的之一。目前的A18和A18 Pro晶片是基於台積電的3nm製程打造的，但有消息指出原本將採用2nm製程，並用於其 iPhone 17 Pro 機型中。現在有報導稱，由於 iPhone 17 Pro 機型的成本高於預期且產能有限，蘋果放棄了台積電 2nm 晶片。

2025-01-03 15:19
96％企業發年終「平均1.39個月」　金融業近2個月居冠

96％企業發年終「平均1.39個月」　金融業近2個月居冠

農曆新年腳步臨近，各行各業紛紛揭曉年終獎金，長榮海運（2603）以「20個月年終」再度登上焦點，長榮航（2618）則發放7個月、星宇航空（2646）發放2個月年終，都優於去年，這場企業年終獎金的大比拚，不僅展現各企業的實力，也成為吸引人才的關鍵手段。

2025-01-03 12:20
7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

113年7-8月統一發票即將在下周一（1月6日）兌獎到期，其中有4名千萬中獎人至今沒有現身，有民眾在嘉義繳100元停車費中獎未領，財政部呼籲幸運兒速速現身，以免和財神爺擦身而過。

2025-01-03 06:00
貨櫃船歐美線運價雙下修　SCFI今日小漲2.94%

貨櫃船歐美線運價雙下修　SCFI今日小漲2.94%

貨櫃船公司本月1日美西線運價調漲1500美元辦法，在實施兩天後昨(2)日傍晚破功，今日美西線運價已經從每大箱(40呎櫃)5900美元跌到5100美元，原就未漲足的船公司則自5100美元降至4800美元，美東則維持在6500-6900美元之間，歐洲線現行4900美元運價，預計下周降為4600美元。今(3)日下午三點上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)則是小漲1.82%。

2025-01-03 15:32
世芯-KY等三公司官網同日遭駭客攻擊　現已恢復正常運作

世芯-KY等三公司官網同日遭駭客攻擊　現已恢復正常運作

三間公司今日發布重訊指出官網遭受網路DDoS攻擊，包括世芯-KY（3661）、青雲（5386）及大眾控（3701）。

2025-01-03 17:03
SCFI連6紅　美西線漲逾9％、觀察碼頭工人協商結果

SCFI連6紅　美西線漲逾9％、觀察碼頭工人協商結果

最新一期SCFI運價指數連續6周走揚，本周上漲44.83點或1.82％至2505.17，其中，美西線漲逾9％、美東線則漲逾5％突破6400美元，業者指出，美國線目前仍要觀察碼頭工人罷工協商結果，若是協商成功運價就會下修，若是罷工運價可能持穩，但會影響年後市場淡季不淡。

2025-01-03 17:00
桓達「機器人概念股」創高後重挫！　遭強制公布11月每股賺0.55元

桓達「機器人概念股」創高後重挫！　遭強制公布11月每股賺0.55元

亞洲最大製程自動化感測器製造廠桓達（4549）受 惠機器人題材，股價在去（2024）年台股封關當日盤中創下234元史上新高後，受到獲利回吐賣壓，股價連3個交易日收黑，由於股價波動大，遭強制公布去年11月每股賺0.55元，比去年同期成長43.48%。

2025-01-03 16:08

讀者迴響

熱門新聞

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

威力彩貳獎開出1注　獎金5195萬

7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

三商壽抽籤股出籠　股價跌破6.3元現增價

千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

AI狂熱！輝達2024年市值「漲超2兆美元」

證交所公布6檔注意股　錼創科技90日漲189.58%上榜

快訊／77萬股民注意！0050每股配2.7元　1／17除息

10檔台股ETF受益人創高　00919獲年度人氣王

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366