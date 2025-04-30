美超微大砍Q1預期「盤後股價重挫」 陸行之示警AI供應鏈

▲美超微盤後股價大跌。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

美國科技財報周登場，輝達（Nvidia）AI伺服器重要客戶美超微（Supermicro）29日突大幅下修2025會計年度第1季（1Q25）財測，預估營收從原先的50億至60億美元，下調至45億至46億美元（約新台幣1,455億至1,487億元）；每股盈餘（EPS）則從0.36至0.53美元，下修至僅0.16至0.17美元，遠低於彭博（Bloomberg）分析師預估的0.48美元，消息一出，盤後股價應聲暴跌15％。

針對此一發展，知名半導體分析師陸行之29日晚間在臉書發文指出，這起突如其來的預警背後隱含多個值得深究的問題。他表示，目前美超微並未具體說明是哪些客戶砍單、是否為部分訂單延後至第2季，還是整體出貨皆遭推遲，讓市場對其能見度產生疑慮。

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陸行之並進一步指出，此次財測下修是否與輝達H20 AI晶片暫時無法銷往中國市場有關，也值得觀察。他提到，美超微一向較少委由台灣廠商代工，若中國市場需求短線受阻，將可能對其出貨結構造成更大衝擊。他補充說，即便是輝達本身，也已在1Q25財報中認列高達55億美元（約新台幣1,778億元）的損失。

延伸觀察其他AI伺服器供應商狀況，陸行之指出，台灣AI供應鏈整體尚無明顯爆雷現象，包括廣達、緯創與緯穎等大廠皆繳出首季營收季增的亮眼成績。與美超微營運型態較接近的英業達則呈現季減21％，但他特別指出，英業達並未為美超微代工，主要客戶為HPE、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）、Google、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）。

值得注意的是，Google於上周財報中公布資本支出達172億美元（約新台幣5,561億元），季增20％、年增43％，顯示其在AI基礎建設投資上仍具高度動能。陸行之也因此質疑，美超微的衰退是否反映部分尚未公開的CSP（雲端服務供應商）即將宣布削減資本支出的風險。