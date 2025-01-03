慧洋自結2024全年每股獲利8.12元　今年兩艘船舶提前加入添業績

▲慧洋海運今年有兩艘新船提前交船增添業績。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋海運-KY(2637)今(3)日晚間搶先公告2024年12月合併營收為新台幣14.47億元，累計2024全年營收為203.71億元，年增19.86%，並同步公告自結獲利，12月單月營業利益為3.18億元，業外則受惠認列處分船舶收益，稅前盈餘則為4.99億元，自結每股稅前盈餘為0.67元；累計2024全年營業利益為67.95億元，稅前盈餘為60.64億元，自結每股稅前盈餘達8.12元。

12月份認列去年度最後一艘船舶處分收益，為62,601噸輕便極限型(Supramax，船名：Amis Miracle)，處分利益為11百萬美金，今年總計處分4艘、新增4艘船舶，截至12月底，旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年。

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在未來船舶佈局政策方面，由於環保法規日趨嚴格，慧洋明後年亦將視市場需求與二手船舶價格適時淘汰老舊船舶，而同時亦有兩艘節能新船預計於2025年第四季提前交付，維持每年都有新運力加入，增進船隊營運效率。

面對全球政治局勢變化影響經濟與貿易，慧洋將審慎因應，美國對各地區域衝突態度轉趨積極，未來戰後重建可望帶動原物料需求，並進一步推升散裝運價、指數回升；至於全球最大原物料需求國中國，由於經濟復甦力道不如預期強勁，再加上貿易關稅等多重因素影響，連帶影響第四季北美穀物運輸，使散裝第四季未見傳統旺季行情。

由於慧洋過去超前佈局節能船隊，使公司能提前於各項環保法規上路前提前達標，未來慧洋將維持一貫穩定訂購符合最新環保法規節能船舶政策，以因應歐盟擴大實施邊境碳稅（EU ETS），目前新造船訂單達13艘，2025年至2027年預計分別交付2、7、4艘最新節能船舶，慧洋旗下擁有最多節能船舶，具備足夠調度、議價與競爭優勢，新船毛利率可望落在四至五成左右，有助慧洋在政經因素不確定性高、市場觀望氣氛濃厚的局勢下，維持亮眼獲利表現。