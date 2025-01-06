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第三屆永慶誠實徵文比賽開跑！題目關注學子誠實經驗

第三屆永慶誠實徵文比賽開跑！題目關注學子誠實經驗（圖／永慶房產集團提供）

▲第三屆永慶誠實徵文比賽即日起開跑，徵件期限到4/19為止。

圖、文／永慶房屋提供

永慶房產集團長期推動「誠實」價值，自2023年起舉辦誠實徵文比賽，獲得學校、家長、學生熱烈迴響！為了持續扎根誠實品格教育，「埋下誠實的種子~第三屆永慶誠實徵文比賽」即日起開跑！徵件期限到4/19止，歡迎學生們踴躍投稿參賽。

本屆徵文比賽由永慶慈善基金會主辦、聯合報承辦，並承永慶房產集團旗下5品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產贊助，台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市政府教育局擔任指導單位，賽區包含台北市、新北市、大台中地區(包含彰化、南投、雲林)、台南市及高雄市。

看重誠實品格！永慶推動誠實徵文比賽
誠實是每個人心中的一把尺，衡量著事情的好與壞，但人常會為了自身利益，而做出一些投機取巧、欺瞞他人的行為。近年社會上詐騙事件頻傳，導致人與人間互相猜忌，引發惶恐不安，2024年台灣代表字前三名為「貪、鬥、騙」，適足反映台灣民眾的心聲。

第三屆永慶誠實徵文比賽開跑！題目關注學子誠實經驗（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶慈善基金會董事長趙怡鼓勵學生透過寫作，培養文字運用技巧，更能加深對誠實的體悟。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，誠實本該是人與人之間相處的基本準則，但近期常從媒體報導中接收到許多假訊息和詐騙事件，愈發造成人心不安，社會動盪。永慶慈善基金會積極舉辦徵文比賽，引導青少年思考誠實價值，提筆寫下屬於自己的誠實故事，也希望引發社會大眾關注品德教育，鼓勵下一代的年輕學子秉持著誠實的初心面對生活各項挑戰。

賽區擴大！台南市首度納入賽區
永慶房屋總經理吳良治分享，2024年永慶誠實徵文比賽共吸引全台590所國小、國中參與，更創下投稿量近6000件的豐碩成果，顯示學生們都對「誠實」有很大的體驗與感觸。卅多年來，誠實一直是永慶房屋的創業初心，更已成為每位永慶人的DNA，我們也積極推動誠實品格教育，透過徵文鼓勵下一代建立不說謊、不欺騙的正確價值觀。

趙怡董事長補充，為了推廣品格教育，讓更多年輕學子參與誠實徵文比賽，今年在永慶加盟品牌的支持下再次將賽區擴大，第三屆永慶誠實徵文比賽，首次擴大賽區規模到台南市！歡迎台南的學生們踴躍投稿。

透過寫作反思誠實行為 堅定誠實好品格
「埋下誠實的種子~第三屆永慶誠實徵文比賽」徵件對象為台北市、新北市、大台中地區(包含彰化、南投、雲林)、台南市及高雄市公私立國中小學生，共分成三組：國小中年級、國小高年級、國中學生，作文題目融合日常生活內容，鼓勵學生們透過「自我檢視」的方式，將心中的想法與實際經驗轉化成文字，一方面鍛鍊獨立思考與文字運用技巧，另一方面深入體認誠實的重要性，將誠實的種子埋於心中，萌芽茁壯。

第三屆永慶誠實徵文比賽開跑！題目關注學子誠實經驗（圖／永慶房產集團提供）

▲「埋下誠實的種子~第三屆永慶誠實徵文比賽」報名資訊。

國小中年級組以「因為誠實，大家更喜歡我」為題，引導學生回憶因誠實獲得他人的正面回應的經驗，進而更加認同誠實行為；國小高年級組以「誠實是我終身奉行的信念」為題，強調將誠實作為日常待人處事準則的必要性，讓誠實成為奉行不二的信念；國中組題目則是「誠實面對，勇敢負責」，當面對困境、挑戰時，選擇誠實勇敢面對，而不是說謊逃避，讓同學體悟到誠實就是負責任的表現，期望學生未來進入社會之後都能誠實面對挑戰，對自己負責。

「埋下誠實的種子～第三屆永慶誠實徵文比賽」各組將選出前5名及30名佳作，各組第一名能獲得3000元獎學金及獎狀一只，歡迎台北市、新北市、大台中地區(含彰化、南投、雲林)、台南市及高雄市公私立國中、小學生踴躍報名參加，詳細比賽辦法可參考活動網站：https://event.udn.com/yccontest2025/

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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