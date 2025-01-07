黃仁勳CES明牌！背板9台廠出線　衝刺Blackwell量產

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳公開Blackwell供應鏈主要廠商。（圖／記者高兆麟攝，下同）
記者高兆麟／美國拉斯維加斯報導
輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在台北時間今（7）日發表重磅演說，證實新一代AI晶片Blackwell系列已正式在45個工廠量產中，歷時兩小時的演講中閃見供應鏈背板中有超過16家廠商，其中有鴻海（2317）、華碩（2357）等9家台廠出線。
背板上明顯可見的11家廠商除9家台廠外，還包括，浪潮（Inspur；浪潮集團）、慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE）、美超微（Supermicro）、戴爾電腦（Dell）、聯想（Lenovo）、臉書母公司Meta、亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services，AWS）等。
另外，9家重量級台廠同步登板，包括：華碩、鴻海、技嘉（2376）、緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、和碩（4938）與英業達（2356）。
黃仁勳表示，我們有來自逾15家電腦製造商的系統，涵蓋約200種不同SKU及組態，這些系統有液冷、氣冷、甚至是基於x86系統，有的則是循輝達Grace CPU等等，這許多不同種類的系統，讓我們得以滿足全球各地資料中心的需求。
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