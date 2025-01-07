星展銀行估今年台灣GDP 3%　出國擴張期至年底

▲星展銀行估，今年台灣GDP 3%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

星展銀行（台灣）舉辦2025年第一季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英預期，2025年台灣經濟將成長率3%，低於2024年的4.4%，但仍符合長期趨勢，在經歷去年的強勁成長後，電子產品出口成長率可能會有所放緩。同時，去年房地產和股市大幅上漲帶來的財富效應有可能逐步消退，也將影響民間消費成長率。

星展銀行認為，出口仍將維持擴張態勢，根據歷史經驗，全球半導體產業通常會維持30個月左右的擴張期，目前的擴張期自2023年9月開始，可能持續至2025年底。

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房地產市場的走勢仍符合軟著陸情形，由於信用管制和反投機措施的收緊，房地產投資與投機需求正在降溫，而首次購屋族群與房屋升級族群的需求預計將保持彈性。

預計2025年CPI通膨率將為1.9%，仍處於1.5-2.0%區間的上半段，經歷去年颱風、電價調漲與房租上漲之後，食品與住房價格的通膨率預計將會放緩。如果全球原油價格維持在每桶70-80美元，交通運輸費用的通膨率也可能保持在低位。

在「川普2.0」階段，中美貿易戰與科技戰可能會再度升級，並對台灣造成間接影響，川普威脅對中國進口商品徵收60%的關稅，這將影響在中國運營的台商。儘管中國生產比例已從2017年的48%降至2023年的38%，但中國依然是台商重要的海外生產基地，尤其在資訊通訊、電機產品、光學儀器與電子零組件等領域。其中，資通和電機產品對美國市場的轉售比例較高，因此容易受到美國對中國調高關稅的影響。

川普也威脅徵收10%至20%的普遍關稅，這將直接影響台灣對美國的出口，2024年前11個月，美國佔台灣出口的比重已達24%，遠高於2017年的12%，台灣對美國的主要出口產品包括資訊通訊產品、基本金屬、機械、電機、電子零組件及運輸設備等，其中金屬、機械和運輸設備的國内生產比例較高，較容易受到被美國加徵關稅的影響。

不過，對台灣GDP的總體影響最終可能不會很大，首先，川普提議的減稅措施有可能促進美國投資與消費增長，從而抵消關稅上調的負面影響；中國也可能加碼財政與貨幣刺激措施來提振內需，緩解關稅的不利影響。其次，中美貿易戰升級可能促使台商回流，推動台灣的投資成長。第三，若川普對美國進口產品普遍加徵關稅，對台灣產品的相對價格競爭力的影響將會有限。

