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黃仁勳CES宣布豐田將採用輝達晶片　豐田股價應聲漲3.9%

▲▼黃仁勳CES主題演講。（圖／記者高兆麟攝）

▲黃仁勳CES主題演講宣布豐田將採用輝達晶片。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA執行長黃仁勳今日在美國拉斯維加斯進行CES展前主題演講，他也宣布豐田汽車（TOYOTA）、Aurora汽車與大陸集團（Continental）已經加入全球移動領導者的行列，使用NVIDIA加速運算和AI技術開發及構建各自的消費性和商用車隊，在消息發布後，日股豐田汽車股價也應聲上漲3.9％，盤中最高來到3127日圓。
 
全球最大的汽車製造商豐田汽車將採用高效能、汽車級的NVIDIA DRIVE AGX Orin系統單晶片打造下一代車輛，並運行經過安全認證的 NVIDIA DriveOS 作業系統。這些車輛將提供具功能安全性的先進駕駛輔助功能。
 
現今大多數的汽車製造商、卡車製造商、自動駕駛計程車及自動駕駛送貨車公司，再加上一級供應商及移動領域的新創公司，均使用 NVIDIA DRIVE AGX平台和技術進行開發。而這個先進的平台能夠提供從雲端訓練到模擬到車內運算等功能，NVIDIA 的汽車垂直業務預計將在 2026 會計年度成長至約莫 50 億美元。
 
黃仁勳表示：「自駕車革命已經來臨，汽車業將成為最大的 AI 與機器人產業之一。NVIDIA 正帶來二十年所發展出的汽車運算技術、安全專業知識及其 CUDA AV 平台，來改變這個數兆美元的汽車產業。」
 
Aurora汽車、大陸集團與NVIDIA亦在本週宣布長期策略合作夥伴關係，在 NVIDIA DRIVE的支援下大規模部署無人駕駛卡車。運行DriveOS 的 NVIDIA 加速運算將與 Aurora Driver 進行整合，Aurora Driver 是大陸集團計畫於 2027 年量產的第四級自動駕駛系統。
 
其他採用 NVIDIA DRIVE 加速運算技術來開發下一代先進駕駛輔助系統及自駕車路線圖的的汽車公司則有比亞迪、捷豹路虎、理想汽車、Lucid、賓士、蔚來汽車、Nuro、Rivian、Volvo Cars、Waabi、Wayve、小米、極氪汽車、Zoox 等。
 
NVIDIA提供端對端自駕車開發所需的三大核心運算系統及 AI 軟體。其中一個是用於處理即時感測器資料的 NVIDIA DRIVE 車載電腦。另外兩個是用於訓練 AI 模型和軟體堆疊的 NVIDIA DGX 系統，以及在 NVIDIA OVX系統上運行的 NVIDIA Omniverse平台，用於在模擬環境中測試和驗證自動駕駛系統。

NVIDIA今日也宣布旗下的自駕車平台 NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 已經通過業界兩個最重要的汽車級安全和網路安全權威機構 TÜV SÜD 及 TÜV Rheinland 的產業安全評估。這項成就提升了自駕車在安全、創新及效能方面的標準。
 
DRIVE Hyperion是業界第一個也是唯一的端對端自動駕駛平台。它包括 DRIVE AGX系統單晶片和參考板設計、NVIDIA DriveOS 車輛作業系統、感測器套件，以及主動安全和 Level 2+ 駕駛堆疊。
 
賓士、捷豹路虎及 Volvo Cars 等車輛安全業界的先驅業者均採用這個平台，而這個採用模組化設計的平台讓客戶可以輕鬆使用所需的功能。這個平台還能擴充，可以進行升級且相容於未來各代 DRIVE SoC。
 
黃仁勳表示：「每年有十億輛汽車行駛上兆英哩，穿梭於世界各地。自駕車是最大的機器人市場之一，由 NVIDIA Blackwell 架構所驅動的平台將讓這場革命進入高速發展階段。下一波自主機器將依賴實體 AI 世界基礎模型來理解現實世界並與之進行互動，而 NVIDIA DRIVE 就是專為這個新時代所打造的產品，提供無與倫比的功能安全性與 AI。」
 
新一代車輛將逐漸走向軟體定義的方向，能夠在其生命週期內接收新的特性與功能。NVIDIA 在車輛安全領域累積長達15,000 工程年（engineering years）的經驗，DRIVE Hyperion 平台將有助於確保具備豐富 AI 功能的先進車輛系統，符合車輛產業嚴格的功能安全與網路安全標準。

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另外，NVIDIA 現已獲得 ANSI 美國國家標準協會（ANAB）的認證，可為 NVIDIA DRIVE生態系合作夥伴提供安全與網路安全檢查。新的 NVIDIA DRIVE AI 系統檢測實驗室將協助 NVIDIA DRIVE 車輛生態系打造符合業界不斷發展之安全與 AI 標準的自動駕駛軟體。
 
NVIDIA 是首個獲得第三方對其輛車技術進行全面評估的平台公司，包括 NVIDIA DRIVE 端對端自動駕駛平台，涵蓋 SoC、作業系統、感測器架構和 Level 2+ 應用軟體，以及車輛市場 AI 系統安全與網路安全檢測實驗室的獨立認證。
 
NVIDIA DRIVE Thor 是 DRIVE Hyperion 的核心電腦，是經過生產驗證之 NVIDIA DRIVE Orin的後續產品。其架構相容性與可擴充性代表開發人員可以使用早期 DRIVE 產品世代的現有軟體，以及整合日後的更新項目，即能享有無縫的開發管道。
 
建立在 NVIDIA Blackwell架構上的 DRIVE Thor，在經過調整後能夠處理最嚴苛的工作負載，包括涉及生成式 AI、視覺語言模型和大型語言模型的工作負載。其簡化的架構透過利用強大的 NVIDIA 加速運算功能，平行運行端對端自駕車堆疊及經過驗證的安全堆疊，有著更佳的通用性、減少延遲與提高安全性。
 
DRIVE Thor 為自駕車技術的下一個世代（即 AV 2.0）奠定基礎，AV 2.0 技術包含提供類似人類的自動駕駛能力，以行駛最複雜的道路場景。

關鍵字： 黃仁勳NVIDIA豐田

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