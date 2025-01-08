受黃仁勳演講啟發！特力推出「社區管家2.0」　單店接單增加60％

▲特力集團總裁何湯雄。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

特力（2908）集團今（8）日舉行尾牙，席開100桌，集團總裁何湯雄與媒體交流時分享，受到NVIDIA執行長黃仁勳去年演講啟發，特力創造新的商業模式，去年Q4開始推出「社區管家2.0」，目前還在實驗階段，但單店的接單數已成長60％，未來正式推出後成長可期。

何湯雄表示，去年聽了NVIDIA執行長黃仁勳演講，談到NV1失敗時裁員70％人力，改變思維做了NV2才成功，這也讓何湯雄開始思考，舊有的商業模式也該做出改變，重新想到之前要擴大服務這塊但沒有成功，想出新的商業模式後，推出「社區管家2.0」，目前正在2間門市做實驗階段，單店接單增加60％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何湯雄指出，「社區管家2.0」出去的管家一定要靠AI跟庫戶解釋，會配備給管家手機跟平板來跟消費者溝通，訓練管家跟著進去客人家中，與客人建立交情，且扮演的角色不是業務而是「顧問」，取得彼此間的互信關係，可以推廣商品層面的東西，又可以展開跟不同廠商有新的生產合作。

針對2025全年展望，何湯雄看好今年整體非常樂觀，零售事業沒有問題，貿易事業也越來越成熟，今年全年集團整體營收挑戰雙位數成長。