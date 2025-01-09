雪上加霜！千萬房屋欠債被法拍　房地合一稅連補帶罰近20萬

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房地合一稅制上路後民眾常有錯誤認知踩到漏稅紅線。南區國稅局表示，近期有查到民眾欠債房子被法拍千萬元，雖然賣房金額不足以抵債，但國稅局追查後認定漏報房地合一稅，連補帶罰課進20萬元的稅金，雪上加霜。

南區國稅局表示，甲君在111年5月3日以900萬元購入A房地，後來因為積欠1500萬元債務無力清償，導致房地於111年11月間遭法拍，雖然拍定金額1000萬元，還不足以清償債務，但拍賣價金明顯高於取得金額，有課稅空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，甲君誤以為沒拿到拍賣款項就免申報房地合一稅，經國稅局查獲，以A房地為105年1月1日以後取得的房屋、土地，屬房地合一稅之課稅範圍，核定課稅所得額70萬元(拍賣價額1000萬元-取得成本900萬元-可減除移轉費用30萬元)，除按房地合一稅率20%補徵14萬元的稅額外，並依規定處罰。

熟知熟務流程人士估算，這起漏稅案因為核處時間落在近期，可適用目前房地合一未申報裁罰倍數，處以漏稅金額0.8倍的裁罰，不過因為是首次違規，裁罰倍數可減半至0.4倍，甲君的罰緩因此來到5.6萬元，連補帶罰金額因此達19.6萬元，逼近20萬元。

南區國稅局表示，房地合一課徵所得稅制度自105年1月1日起施行，個人交易房地合一稅課稅範圍之房屋、土地，無論係自行出售或被法院強制執行拍賣，亦不管有無所得，均應於所有權移轉登記日或拍定人領得權利移轉證書日之次日起算30日內，主動報繳房地合一稅。

稅務人員指出，民眾如果因無力清償債務或欠繳稅捐等，被強制執行拍賣，符合財政部公告非自願性因素之交易類型，縱然持有期間未滿5年，仍可按較低稅率20%計算房地合一稅，不過一定要記得申報，以免遭罰。