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淡海「美麗新廣場」歇業撕破臉！　分手費高達1.7億

淡海美麗新廣場落幕，引發宏泰、美麗華兩大集團成員互告。左為宏泰集團董事長林鴻南，右為美麗新董事長黃世杰。（圖╱報系資料）

▲淡海美麗新廣場落幕，引發宏泰、美麗華兩大集團成員互告。左為宏泰集團董事長林鴻南，右為美麗新董事長黃世杰。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

淡海新市鎮2024年最大一樁房東房客糾紛案，12月20日終於落幕。淡海美麗新廣場與房東宏泰人壽（宏壽）15年租約只走6年，日前宏壽公告，「本公司董事會通過向美麗新實業公司提前終止租約，原因為美麗新違約，為確保公司權益，終止合約」，雙方「分手」已成既定事實，剩下要談的是如何爭取「最有利」的分手。

美麗新董事長黃世杰身邊人士表示：「當初宏泰集團林鴻南董事長主動來找黃董，黃董義氣相挺，在家族成員不同意的情況下仍與宏壽合作，還因此丟了美麗華董座，如今又在淡海美麗新吃了悶虧，可說是賠了夫人又折兵。」

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宏泰集團由林堉璘於1975年所創，從營造建築起家，旗下事業橫跨建築、銀行、保險等，在信義計畫區及淡海新市鎮等持有大量土地，而有「台灣地王」稱號，林堉璘接班人為三子林鴻南。美麗華黃家發跡更早，早年由窯磚廠轉入羽毛業，掙錢買地成了大直重劃區大地主，1979年以「美麗華飯店」打響名號，龐大事業版圖由創辦人三兄弟後代分管，其中大房黃杏中主導美麗華百樂園、球場及影城，黃世杰為么子。

據了解，美麗新廣場與宏壽的租約從2018年12月開始，預計2033年底到期，但淡海美麗新廣場開幕至今的6年，雙方曾多次對簿公堂，互有勝負，早已貌合神離。

本刊記者深入了解，美麗新實業在2024年7月間對宏泰人壽起訴，主張宏泰人壽違約，從114年起終止租賃契約，請求返還4250萬元的押租金；且不排除另外訴請宏壽給付違約金。而宏泰人壽也回應：「商場租約因美麗新違約已提前終止，本公司會依約向美麗新主張合法權利。」

美麗新實業的委託律師溫宇謙表示，宏壽在2018年5月時曾提出一份行銷活動概要，承諾的許多建設至今都未完成。（圖╱黃威彬攝）

▲美麗新實業的委託律師溫宇謙表示，宏壽在2018年5月時曾提出一份行銷活動概要，承諾的許多建設至今都未完成。

對於提前解約一事，美麗新實業的委託律師溫宇謙接受CTWANT記者採訪時說，宏壽在2018年5月時曾提出一份行銷活動概要，承諾會在輕軌崁頂站至美麗新商場間，興建藝術廊道、提供彩繪接駁車、建置藝術籃球場、鋪設地景雷射藝術，雙方遂在2018年12月簽約，租下影城及商場。

影城部分前三年每月租金208萬元，第四年起月租275萬元；商場的租金比影城略高一些，都是採包底抽成的方式，年營收超過1.4億元部分，由宏壽抽成20%。但據了解，不管是影城或商場，美麗新廣場自開幕以來，從未達到讓宏壽可以抽成的業績。

2018年3月28日，前宏泰人壽董事長魯奐毅（左）與前美麗華集團董事長黃世杰（右）共同宣佈，美麗華集團即將進駐淡海新市鎮。（圖╱報系資料）

▲2018年3月28日，前宏泰人壽董事長魯奐毅（左）與前美麗華集團董事長黃世杰（右）共同宣佈，美麗華集團即將進駐淡海新市鎮。

然而，淡海美麗新廣場2019年2月開幕迄今，溫宇謙表示，宏壽的承諾都沒有動靜，據此，美麗新主張終止租賃契約的理由，包括宏壽提供的建物，部分櫃位使用執照與約定用途不符、結構不良以致嚴重漏水、管線不良以致惡臭等問題，以及宏壽在淡海美麗新廣場開幕前承諾要做的諸多建設，至今都未完成。

此外，宏壽也承諾在商場旁經營飯店、婚宴會館，共同吸引人流。記者實地前往了解，商場旁的飯店建築雖已在疫情前完成，且二樓還有廊道連接商場，但目前整幢都是空著，據悉已委託宏盛整幢出租。

據知情人士表示，美麗新7月提起訴訟後，宏泰人壽8月間曾向美麗新表達和解意願，表示願意善盡出租人義務，修繕商場瑕疵，希望雙方能彼此撤告，訴訟於是暫停了一段時間，約好等宏壽修好商場後，雙方一起撤。

豈料，直到10月初山陀兒颱風來襲前，商場都還沒有修好，造成商場水流成河；接著康芮颱風又讓美麗新廣場70多個消防受信總機受損無法連動，雙方對維修義務歸屬各有堅持，才讓分手成為定局。

美麗新廣場旁的飯店建築已在疫情前完成，二樓還有廊道連接影城，但目前整幢都是空著，據悉已委託宏盛出租。（圖╱王若攝）

▲美麗新廣場旁的飯店建築已在疫情前完成，二樓還有廊道連接影城，但目前整幢都是空著，據悉已委託宏盛出租。

其實，美麗新開幕第一年就遇上疫情，2022年曾對宏壽提告，主張影城受疫情影響營收減少，最慘月份的營收僅65萬元，只剩同期的4.9％，請求房東宏壽應調降租金至41萬元。但法院在一、二審都認定宏泰人壽在疫情期間只收取約定租金，抽成租金歸零，沒有因疫情獲利，駁回美麗新的請求。

事後，宏壽在2023年以「美麗新在疫情期間訴請減租」為由，訴請美麗新給付違約金4000萬元。這個案子在二審審理中，曾經移付調解。

一位調解會在場人士告訴記者：「美麗新第一次表達和解意願，願意付1000萬元給宏壽，希望終止租約，但宏壽拒絕。調解委員於是詢問美麗新，是否能再多付一些，美麗新於是說，不然就1億元吧。調解委員強烈建議宏壽接受，但宏壽堅持至少要1.7億。」

這場淡海新市鎮美麗新廣場的房東房客分手，一點也不美麗。美麗新董事長黃世杰身邊人士無奈地說：「法院怎麼判，我們就怎麼做吧！一切依法行事」

延伸閱讀
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爛尾營造廠1／施工撞死人拒賠償害停工一年半　承攬3工地全出包擺爛
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