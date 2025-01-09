AI股緯穎盤中跌6%　郭明錤拋8重點看好明後年成長殺聲收斂

▲緯穎。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

AI股緯穎（6669）在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演說前後股價走揚，但近2個交易日震盪整理，今（9）日盤中股價一度跌至1165元、跌幅6%，最低報2590元，不過市場在傳出天風證券分析師郭明錤拋8大觀察重點，並看好明後年成長之後跌幅收斂，開盤1小時股價拉至2690元，跌幅2.36%。

郭明錤在個人平台「X」上發文提出緯穎8大觀察重點：

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1. Meta訂單為強勁4Q24營收的關鍵驅動：

市場共識將緯穎的4Q24強勁營收歸功於AWS的Trainium 2伺服器出貨。但實際上Trainium 2在4Q24尚未放量，真正推升4Q24營收的關鍵是Meta伺服器 (如代號為Half Dome的AMD處理器機型)。Trainium 2沒有顯著出貨就能讓4Q24營收高於市場預期，意味著Meta的訂單需求非常強勁，預計Meta運算與儲存伺服器出貨動能將延續至2Q25–3Q25。

2. Trainium 2伺服器預計在1H25放量，營收YoY成長強勁：

Trainium 2伺服器預計在1H25大量出貨，將顯著有利於緯穎1H25營運動能。目前緯穎產線處於滿載狀況，1Q25營收因工作天數較少故接近但略少於4Q24，而這也意味著1Q25營收將有強勁的YoY成長。

3. Trainium伺服器單價因在4Q25升級為水冷版本而顯著提升：

目前的Trainium 伺服器為氣冷版本，緯穎預計在4Q25量產水冷版本的Trainium 伺服器，單價將顯著提升並有助於營收。

4. 潛在Omniva訂單或將自2Q25–3Q25開始出貨：

緯穎目前正與中東資料中心客人Omniva重新討論GB200 NVL72訂單，若一切順利，預計在2Q25–3Q25開始量產且首批訂單約1,000櫃。

5. 為YTL集團建置GB200 NVL72資料中心的策略性佈局：

緯穎預計將自2025年開始出貨GB200 NVL72給楊忠禮集團 (YTL)，首批訂單約100–200櫃。然而，市場可能忽略此訂單有兩個更重要的策略意義：1) 除提供GB200 NVL72，緯穎亦負責建置YTL的資料中心，這對伺服器製造商，可說是有史以來最大程度的垂直整合、2) 此資料中心採用SuperPOD架構，因建置與維護架構複雜故有利緯穎的獲利。

6. OpenAI ASIC AI伺服器最快在4Q26–1Q27開始出貨：

緯穎預計最快自4Q26–1Q27開始出貨OpenAI ASIC AI伺服器 (晶片設計由Broadcom負責)。此伺服器採用水冷設計，單櫃價格顯著高於氣冷伺服器。

7. ASIC AI伺服器功率提升推升單價：

ASIC AI伺服器自2026–2027年開始，每櫃功耗將因算力顯著升級故提升至80–100kW以上，因此須採用水冷，而此改變將顯著提升單價。一般而言，水冷伺服器的單價為氣冷的數倍，緯穎為ASIC AI伺服器的下游最大受惠者，故可望顯著受益於ASIC AI伺服器規格升級趨勢。

8. 2025與2026展望可望優於市場預期：

緯穎2025年營收可能因下列三個驅動而高於市場預期，包括：1) 1H25 Trainium 2伺服器大量出貨、2) 實現部分GB200 NVL72訂單、與3) 出貨單價顯著提升的水冷版本Trainium 伺服器。毛利率方面則可望與2024年持平。2026年緯穎的營收與毛利率則可望因ASIC AI伺服器算力顯著升級與垂直整合而較 2025年有顯著提升。