7家金控去年獲利出爐！　元大金每股獲利2.77元暫居冠

▲元大金控。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

14家金控有7家已公布去年全年獲利，目前由元大金（2885）每股稅後盈餘（EPS）2.77元暫時居冠，就已公布7家金控獲利總和約1874億元，年增率17.14%，由於14家金控前11月稅後獲利達5700億元，全年挑戰可望挑戰6000億元新高。

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已公布去年自結獲利的7家金控，包括元大金、兆豐金（2886）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）、玉山金（2884）全年稅後淨利均改寫歷史新高，台新金（2887）則是創歷史次高。

元大金去年12月月稅後淨利17.64億元，全年稅後淨利為358.3億元，年增34.9%，EPS為2.77元，元大證券、元大銀行仍為主要獲利來源，證券稅後淨利為15.1億元，全年大賺211.58億元，元大金表示，2024台股全年上漲28.47%，上市櫃日均量達5,247億元，年增逾46%，受惠台股表現亮眼，帶動元大證券經紀手續費收入增加，經紀市占率達13.26%，創近10年新高，累計全年稅後年增53.4%。

兆豐金公布去年全年自結獲利，累計全年稅後淨利347.66億元，年增4.6%，全年EPS 2.35元。

第一金公布去年12月稅後淨利12.42億元，由於銀行增提呆帳，單月獲利雖較前一月下滑17.5%，全年稅後淨利253.6億元，年增12.9%，依然創下史上獲利新高，每股稅後盈餘達1.81元，獲利已連續四年創新高。

玉山金公布去年12月月稅後淨利20.8億元，累計去年稅後淨利260.8億元，年增率19.87%，亦創歷年同期最高，EPS為1.63元。

永豐金自結去年12月稅後淨利10.83億元，全年月稅後盈餘223.02億元，每股盈餘1.76元；其中主要子公司永豐銀行12月稅後盈餘7.83億元，累計全年稅後盈餘174.63億元；永豐金證券12月稅後盈餘3.68億元，累計全年稅後盈餘58.28億元。

台新金去年12月自結稅後淨利7.9億元，全年累計稅後淨利200.6億元，EPS 1.39元。

台新銀12月稅後淨利17.6億元，全年累計稅後淨利為185.1億元，創下歷史新高水準，較去年成長24%；台新證12月稅後淨利1.6億元，較前一月下滑，主係承銷案件數減少所致，全年累計稅後淨利23.6億元，較去年成長52%，主係今年證券市場交易熱絡，成交量較去年增加，致公司經紀手續費收入增加。

台新人壽去年12月稅後淨損5.8億元，主係因業績成長致初年損增加、避險成本仍高，全年累計稅後淨利12.4億元，較去年成長近四倍，主係因今年股票資本利得影響。

