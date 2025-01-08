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以前搶破頭！台電2025年招考文被罵翻　網曝2原因：寧願搖飲料

▲台電明年開出逾千名職缺。（圖／台電提供）

▲台電開出1084個職缺。（圖／台電提供）

記者施怡妏／綜合報導

台電日前貼出2025年度新進僱用人員甄試簡章，共15類1084個名額，起薪最高3.9萬元，自1月2日至15日開放報名，但有許多人狂酸「根本沒人要去」，就有網友好奇，以前大家搶破頭都要進去台電，現在怎麼淪落成這樣？貼文曝光，一票人搖頭，「起薪都不到4萬，可憐」。

有網友在PTT發文，「台電招考現在沒人想去了？」台電招考非常熱門，許多人為了進入台電工作，拚命準備考試，競爭非常激烈。然而，現在的情況似乎有所改變，原PO驚呼，「看到台電開始招考的文章，結果留言全部都在酸，以前不是都搶破頭的？」

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貼文曝光，網友直指薪資太低，「你考一堆科目還要受訓一年，結果起薪2萬6，幹嘛虐待自己呢，去跑外送搖飲料還比較多」、「薪水這麼少又累」、「起薪連退休的人都不如，去那邊幹嘛」、「三萬多的工作還要考試」、「天災要搶修，賣命的工作月薪還沒10萬」、「薪水低又一堆屎缺」。

而對於台電基層的工作強度，不少人提到須爬電線桿、颱風搶修等，「雇員才會有人去，真的很涼，跑外面的跟狗一樣，還不如去修車或水電，同樣累但至少賺更多」、「都碰一些高壓電欸」、「台電颱風天還要冒生命危險搶修」、「爬電線桿那個真的累」、「台電文職很涼，搶破頭，是爬電線桿的才難」。

台電2025年新進僱用人員甄試簡章，本次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共15類1084個名額。台電指出，為提升誘因，自2025年甄試起工作訓練起薪從原約3.2萬元提升至約3.6萬元；另電力技術人員如符合本公司相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者，得再予加薪晉級，起薪可達近3.9萬元。

關鍵字： 台電新進人員甄試薪資工作強度網友討論

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