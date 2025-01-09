擷發科首參展CES秀與聯發科合作成果　董座楊健盟：望打進歐美市場

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

擷發科技（7796）首次參展CES，展出與聯發科共同合作的工業級Genio AI物聯網平台與獨家研發的「極速IC設計研發平台」所為客戶設計的客製化晶片，董事長楊健盟在展場中受訪也表示，CES是全球最大的展會，希望可以藉此讓歐洲、美國認識擷發科，更表示公司在今年三月會去德國參加embedded world展會。

楊健盟表示，公司非常看重歐美市場，因為歐洲長期以來比較少台灣公司進入，但美國很多，希望能夠經由CES還有之後的展，可以大幅打進歐洲市場。

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楊健盟也說，儘管展覽才第一天，但目前跟公司透過參展廣告接洽，很多人就已經知道擷發科有提供解決方案，目前其實有來自德國、西班牙還有英國客戶的邀約。

至於此次參展重要亮點，楊健盟說明，主要是兩個部分，包括AI產品及消費性產品，在AI的解決方案裡面，由於軟體、硬體需要結合，但其他公司缺少這個軟體平台，但擷發科有。以軟體的來說，就是聯發科的幾個AI個晶片硬體解決方案，就是搭配擷發科的方案。

楊健盟說，他希望公司是很少數的，除了NVIDIA以外，有AI硬體和軟體的公司，更希望可以經由展覽，可以讓全球廠商認識擷發科技。

楊健盟也指出，在消費性產品的部分，其實擷發科技也有一些解決方案是和摩托羅拉合作，還有NFC的部分，以前NFC可以說是歐洲廠商獨大，幾乎沒有歐洲廠商以外公司能提供，但擷發科技的NFC產品第一季就會量產，希望可以成為歐洲廠商以外的選擇。



作為CES 2025展會核心亮點之一，擷發科技聚焦展示其獨家研發的「極速IC設計研發平台」。該平台縮短了NFC晶片從與客戶共同制定規格到量產的時間，僅需12個月便成功協助客戶開發出兼具高效能與成本優勢的晶片方案。其中，近期推出的NFC控制器晶片，以廣泛應用於零接觸支付、裝置配對、無線充電與品牌保護等多種工業和消費性應用，充分展示了其多功能性和高度整合性的技術優勢，其高輸出功率、高效能以及具有市場競爭力的價格，成為消費電子應用領域的焦點。



擷發科技在「AI軟體服務平台」領域占據領先地位。與聯發科的戰略合作中，配合推出了首款工業級寬溫版Genio AI物聯網平台，為工業自動化提供全新解決方案。該平台融合台積電6奈米製程類神經處理器（NPU）與擷發科的AI優化技術，實現高效能與低功耗的完美平衡。不僅填補了市場對低延遲、高效能AI解決方案的需求空白，也奠定了擷發科作為全球AI產業推動者的地位。

此外，擷發科技採用Arculus System的先進EDA工具iProfiler，全面提升晶片設計效率與大幅縮短開發週期，將平均設計完成時間縮短6到9個月，同時利用AI演算法自動化重複性任務，幫助團隊提前發現潛在問題，減少錯誤與重新設計的成本負擔。因此可以幫助消費性電子產業快速推出高效能且優化的產品，以提升市場競爭力。