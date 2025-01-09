遭美列入黑名單　中遠海運：不影響公司業務

▲中遠海運說明公司業務不受黑名單影響。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國國防部當地時間1月6日通過《聯邦公報》發佈最新版的“中國涉軍企業”清單，其意在授權國防部確認在美國直接或間接運作的軍民融合體，以對抗所謂的中國“軍民融合戰略”。對此中遠海運台灣子公司中國遠洋企業告知客戶，總公司已發布聲明，指出被納入該清單，並不意味著已被列入任何制裁或出口管制名單，不會對集團的業務和全球化運營產生影響。

業界高階指出，中遠海運原本就不可能參與美國軍方或是任何敏感物資的運送，因此也不可能是涉軍企業，美國國防部顯然是能列的都列進去，目的在做最嚴密的管控。

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黑名單上的公司被指與中國人民解放軍有聯繫，業界預料美國將加強對海運和造船方面的審查，但因沒有具體的懲罰措施，目前還看不出影響，一般估計主要針對中國造船業超越韓國，名列全球第一而來。消息傳出後造成多家美國航運公司股價顯著上漲，中遠海運7日股價最多下跌4.4%，昨日跌幅降為0.34%。

被列入黑名單的企業涵蓋了科技、航運、造船、能源、通信等多個領域，其中包括騰訊控股、寧德時代、中遠海運、中集集團、中船貿易、中國船舶、中國外運長航集團等績優企業。

美國國防部表示，根據美國《2024財年國防授權法》的相關規定，被列入該清單的實體可能會受限於相關實體禁令或商品和服務禁令，包括禁止美國國防部與CMC清單或其控制的企業簽訂、續簽或延長商品、服務或技術合同，其他與美國國防部有貿易往來的實體與CMC清單企業的合作關係將被限制等，正常商業合作將受到一定影響。

對此，中國大陸多家涉及企業回復此事「這是一個錯誤」，騰訊控股在聲明中表示，「騰訊被列入這份名單顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。 ”