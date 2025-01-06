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不怕回饋大縮水！星展 eco 永續卡推加碼　搭配行動支付日韓等指定地區最高9.8%回饋

▲星展eco永續信用卡。（圖／ETtoday資料照）

▲星展銀行 eco 永續卡、eco永續極簡卡和商務eco卡明年1月1日起為期半年展開加碼升級。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

不怕信用卡回饋大縮水！星展銀行 eco 永續卡、eco永續極簡卡和商務eco卡1月1日起展開為期半年加碼升級，凡是星展銀行符合資格存戶、星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶，以Apple Pay／Samsung Pay等行動支付綁定指定eco卡消費，日韓泰等國外指定地區最高享9.8%回饋；同時為了迎接即將到來的寒假和春節出國高峰，上述卡別至2025年1月31日以100元優惠價享受機場貴賓室，活動期間內最多可享有2次優惠！


星展eco 永續卡明年國內外回饋雖從1.5%調整為1.2%，但國外指定地區（日本、韓國、泰國、新加坡、美洲與歐洲）最高仍享有5%回饋不變，eco消費也同樣10%回饋；至於eco永續極簡卡國內外回饋調整為1.2%，但國外指定地區（日本、韓國、泰國、新加坡與美洲）則從原先最高2%大幅提高至5%回饋，eco消費回饋也由5%攀升至10%。

若卡友同時也是符合資格之星展銀行存戶或星展豐盛理財客戶、星展豐盛私人客戶，自明年1月1日起至明年6月30日止還可以參加升級活動，除原權益回饋外，依活動類別綁定指定行動支付消費可以額外再享加碼1.8%或4.8%刷卡金。

舉例來說，星展存戶持eco 永續卡綁定Apple Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay行動支付且刷卡當月在銀行總資產達等值新台幣 50 萬元，活動期間內享每月額外加碼1.8%刷卡金回饋。如果卡友前往日本旅遊消費，除原有5%回饋加上行動支付1.8%，最高享6.8%回饋（5%+1.8%=6.8%）。如果在星展社企刷卡享eco消費10%回饋加上行動支付1.8%加碼，最高享11.8%回饋（10%+1.8%=11.8%）。

如果是刷卡當月具有星展豐盛理財（且於銀行總資產達200萬元）或星展豐盛私人客戶資格（且於銀行總資產達3,000萬元），帳戶持有人持上述三張eco卡於國外指定地區消費，除原回饋5%加上行動支付4.8%，最高享9.8%回饋（5%+4.8%=9.8%）。

▲▼星展銀行 eco 永續卡、eco永續極簡卡和商務eco卡明年1月1日起為期半年展開加碼升級。（圖／記者林潔禎攝）

▲星展銀行 eco 永續卡、eco永續極簡卡和商務eco卡明年1月1日起為期半年展開升級大活動。（可點圖放大）

另外除了現金回饋外，只要是eco永續卡或eco永續極簡卡的卡友在2025年1月底前，刷卡當次全額國際線機票或達旅行社團費80％以上，可享1次優惠價NT$100使用龍騰卡指定機場貴賓室。計畫出國的卡友絕對不能錯過！

點此瞭解更多星展eco永續卡優惠：https://go.dbs.com/3WaLEzJ

關鍵字： 星展銀行信用卡回饋加碼優惠

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