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看衰機器人概念股　專家指「作夢行情」揭拉回時間點

中國大陸廠商優必選的Walker X會爬樓梯、按摩，還能即時下棋，但本業還在虧損。（圖／翻攝自UBTECH Robotics臉書）

▲中國大陸廠商優必選的Walker X會爬樓梯、按摩，還能即時下棋，但本業還在虧損。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

龍年末蛇年初，台積電魏哲家、輝達黃仁勳和特斯拉馬斯克三大咖點名下，台股的機器人概念股不畏大盤，一路逆勢開漲，不過業內人士告訴CTWANT記者，「人型機器人不但難做，現在除了跟中國廠商競爭，還要面對另一野心勃勃的強敵，那就是韓國。」

對於近期被科技巨頭力捧的人型機器人，業內人士有的看法保守，有的忍不住吐槽，「做的出來和量產是兩碼子事，更何況要跟人類住在一起，光是安全認證就有得搞了」。廣達董事長林百里也曾說，雖然人形機器人不會累、不會罷工，但效率遠不及人類，耗能巨大，目前沒有商業價值。

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最知名的仿人機器人「ASIMO」，2022年在日本HONDA東京總部正式退役，結束22年的職業生涯，「主要就是燒錢燒不完，短期內看不到商業量產的機會，日本企業在銀行方面又很難槓桿，不過韓國模式就是『撿』日本不要的產業，以前是面板，現在是機器人，利用韓國的生產線去降低成本，就是要賭一把！」業內人士表示。

很多人不知道，美國知名的機器人公司「波士頓動力」（Boston Dynamics）早已易主。這間公司成立於1992年，研發資金大多來自美國軍方，因想轉換商業模式，2013年被Google收購，四年後輾轉由日本軟銀接手，2021年再由韓國的現代集團買下，如今，波士頓動力已是韓資企業。

以機械狗Spot聞名的Boston Dynamics近期跟多家韓國業者合作。（圖／翻攝自Boston Dynamics臉書）

▲以機械狗Spot聞名的Boston Dynamics近期跟多家韓國業者合作。

2024年最後一天，韓國龍頭企業三星電子也宣布，收購並成為Rainbow Robotics最大股東，這家公司由韓國科學技術院（KAIST）研究團隊於2011年創立，以研發韓國首個雙足行走機器人Hubo聞名，截至2024年第三季營業虧損已達40億韓元。三星買下後，隨即設立「未來機器人辦公室」，直接向首席執行長匯報，顯示機器人業務被三星視為未來發展的核心支柱。

中國供應鏈更是不容小覷，儘管美中貿易戰如火如荼，但穩定且低價的「中國製造」，令馬斯克難以割捨，除了電動車產業，人型機器人是下個政策支持重心。中國工信部2023年提出「人形機器人創新發展指導意見」，成立人民幣100億元規模的機器人產業基金，目標就是2025年量產。

總部設在深圳的優必選（UBTECH）首席品牌官譚旻表示，在人型機器人領域，他們擁有760項專利，在全球排名第二。兩年前成軍的「眾擎機器人」，2024年10月推出SE01機器人，搭載NVIDIA和Intel雙處理器，特色是步態自然，該公司營銷總監姚淇元表示，最便宜的3.85萬人民幣、約新台幣17萬元，遠低於同業，主要是他們全部自主研發，不依賴外購零件，加上珠三角與長三角強大的供應鏈，量產價格大幅降低。

一間電動車零組件台商向CTWANT記者透露，同樣一個零件，先前為了美中貿易戰而移到越南生產，因為產業鏈與基礎建設還不完整，成本直接增加100%，「就算川普上任後對中國關稅增加60%，還是中國製造比較便宜」，而且已經通過認證、廠商比較放心。

特斯拉的機器人會使用中國供應鏈。（圖／翻攝自Tesla 官方YT）

▲特斯拉的機器人會使用中國供應鏈。

「汽車和機器人產業其實是同一個邏輯，未來可能分為『美中』兩派，但製造來說，哪裡便宜、哪裡去。」這位台商直白地說。

而台灣廠商在此夾縫間，是否還有生存空間？法人指出，從線性關節、旋轉關節、控制與感知、靈巧手、其他五大系統來看，目前零組件供應商多數為中國廠，台廠比較有機會的是在無框力矩馬達、滾珠螺桿、力矩感測器、位置感測器、軸承、組裝、鏡頭、毫米波雷達、FSD 晶片、伺服系統、電池模組、散熱模組等。

「通常從法人的角度，建議大家盡量選擇有獲利的族群，而這人型機器人『有持續比較大的夢想性』，雖然相關個股都有機會出現波段，但這種『做夢行情』，等到農曆年後、基本面掛帥時，有拉回的可能性。」國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，以長線的角度來看，成長力道超過三成以上，但台灣廠商在人型機器人的營收、獲利佔比都很低，業績表現主要還是來自於自動化，而工業化的機器人主要是在工廠的機器手臂，跟人形機器人的未來遠景不同。

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